Tv-vært Puk Elgård: Nogle gange skal man se tilbage for bedre at kunne se frem

Puk Elgård har i mange år været enormt bange for at blive afhængig, hvis bare hun drak et enkelt glas vin eller spiste en panodil. Derfor drikker hun meget lidt alkohol og tager slet ingen piller. I forbindelse med de to TV2-programmer "Afhængig af fortiden", blev hun og hendes bror Claus Elgård, der har været ludoman, nemlig undersøgt for at finde ud af, hvorfor det kun er den ene af dem, der er blevet afhængig, selv om de har haft samme opvækst. - Jeg har eksperternes ord for, at jeg ikke bliver afhængig, for jeg har valgt strategier, der er langtidsholdbare. Jeg har handlet. Vores hjerner er også blevet scannede, og der var stor forskel. Claus er disponeret for at blive misbruger. Det er jeg ikke, siger Puk Elgård. Foto: Birgitte Carol Heiberg