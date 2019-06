Tre tip til en god vinsmagning

2 Drop detaljerne

Drop detaljerne, gå efter et overblik: En vinsmagning i et stort lokale med mennesker og larm giver kun et overblik over vinene. Glassene er sjældent optimale - de er som oftest for små og af jævn kvalitet - og ro er et fremmedord ikke mindst, hvis man samtidig får en snak med producenten. En slurk eller to af en vin giver dig et hurtigt indtryk af den enkelt vin, og flere vine fra samme vinbonde giver et indtryk af hans eller hendes stil og niveau. Noter de gode oplevelser sammen med et indtryk af vinmagerens stil og niveau for at gå i dybden senere.