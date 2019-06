To fem-stjernede fra det sydlige Rhône

Det sydlige Rhône leverer varen i prislejet omkring 100 kroner - kun en enkelt af ugens vine skuffer, to charmerer voldsomt med en knytnæve af lækker frugt.

Det sydlige Rhône leverer frugtig vin med behagelig tyngde til sommerens lammekoteletter og andre grill-egnede udskæringer. Her er fylde, moden frugt og en behersket syre - altså lidt mere flæskede vine end oppe nordpå eller vine på druen pinot noir fra Bourgogne eller Tyskland. Testens fem vine er fundet i Kvickly, Meny og hos Bichel, og her er både maskulin kraft og et feminint touch.

Domaine de L?Oiselet Vacqueyras 2016 (øko), 14,5 procent, 89 kr. på tilbud i Kvickly:Åben kødfuld næse med røde bær, let fadpræg og urtet præg. Tanninerne bider let i gummerne og kalder på et stykke kød, den er fast i strukturen uden at være tung med bitterhed i finalen. En mere tilknappet vin end Domaine de L?Obrieus. Tre stjerner.

Domaine de L'Obrieu Côtes du Rhône Villages Visan 2016 (øko), 14 procent, 89,60 kr. i Kvickly: Saftig næse med røde bær, let parfumeret af fad og krydderurter - det man kalder garrique i det sydlige Frankrig - finder man også i denne vin fra Jean-Yves Perez i Visan. Letløbende i munden med friske bær, sød lakrids og en lang eftersmag. En vin med bløde tanniner, som er oplagt til rosmarinkrydret lammekotelet. Fire stjerner.

Domaine Eyverine 2017 Cru du Rhône (øko), 14,5 procent, 99,95 kr. i Meny:Smæk for skillingen i stram, præcis næse - en lille knytnæve af lækker frugt fra Denis og Caroline Monnier i Cairanne. Tæt i munden med god og saftspændt frugt, lakrids og bitterhed i forening med et touch af lakridspibe i finalen. Ganske lækker og let vin, som man på den måde også kan nyde under optænding af grillen og ikke bare til maden. Fem små stjerner.

Dauvergne Ranvier C13 Côtes du Rhône Sélection Parcellaires 2017, 13,5 procent, 99,95 kr. i Meny:Let tilbageholdt næse med mørke bær fra makkerparret Francois Dauvergne og Jean-Francois Ranvier i Laudon. Parfumeret sødme med krydderurter. Skuffer i munden - her er vinen flad og ret kort med stilkbitterhed og et drys peber som det mest fremtrædende træk i finalen. Tre små stjerner.

Domaine Santa Duc Les Quatre Terres Côtes du Rhône 2017 (biodynamisk), 15 procent, 130 kr. (100 kr. v 6 fl.) hos Bichel Vine:Næse med lækker frugt, masser af mørke bær og let krydderi. Umiddelbart ret sød i munden, men frugtsyren dukker op og renser med røde bær og kirsch inden et blødt farvel af sød lakrids. Testens mest polerede vin - nok en venlig hilsen og et feminint kram fra lagringen på først store fade og siden amfora, og den høje alkoholprocent ikke virker generende. Vinen er lavet på druer fra fire områder, og på Santa Duc i Gigondas har økologen Benjamin Gras taget over efter sin far, Yves Gras. Fem stjerner.

