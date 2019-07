Superkøb: Selvom du ikke er ved muffen, kan du godt få lækker pinot noir

2018 Pinot Noir Maison Barboulot, Pays d'Oc, Frankrig Kogs.dk: 99 kroner (13 procent) Rubinrød og gennemsigtig i glasset. Tilbageholdt i duften, som ellers viser lækker rød frugt i retning af jordbær og hindbær og en lille bitter tone, som kunne skyldes udblødning af druerne med stilke. Smagen er sødmefuld med røde bær og syrligt-frisk i munden, hvor der er yderligere et lag af lækker, mørk lakrids, peber og en snert af fad. En vin der er interessant at følge over flere timer, fordi den modne, røde frugt viser sig mere og mere frem og gør vinen tiltagende smækker. Den smager faktisk også godt direkte fra køleskabet. Vinen har været på tilbud til 64 kroner, og til den pris er den et superkøb. Fem små stjerner.

Vi går helt uden om bourgogne i et forsøg på at få pengene til at strække længst muligt og ender i stedet med en glimrende newzealandsk vin og et superkøb fra Sydfrankrig i jagten på god pinot noir til menneskepenge.

Sommervin: Det er skrevet og sagt så mange gange, at det kan opfattes som en kliché, når det nu bliver gentaget - men: Pinot noir er en besværlig druesort. Den er sart i forhold til det klima, som giver druerne de bedste betingelser - det må ikke være for koldt og heller ikke for varmt - og når det er lykkedes at få druerne høstet med fuld modenhed, skal de behandles nænsomt, selvom man samtidig skal forsøge at trække så meget tannin og farve som muligt ud af de tyndskallede druer. Det gøres typisk ved at udbløde de knuste druer i mosten ved lav temperatur, inden gæringen sættes i gang. En metode til at forstærke druens typiske aromaer af røde bær og blomster og give vinen en blødere mundfornemmelse er at tilsætte en portion hele klaser af druer til den gærende most. Det starter en gæring inde i druerne, fordi de ikke har nogen kontakt med ilt, når de ligger i den gærende most. Det er samme intracellulære gæring, som bruges ved fremstilling af beaujolais nouveau, og i dagens test kunne jeg mistænke den sydfranske vin for at have nydt godt af den behandling. Denne serie handler om at finde god vin inden for prisklasserne op til 50, 100 og 150 kroner, og det er en udfordring at finde pinot noir, der skiller sig positivt ud med det benspænd, som prisen udgør. Derfor er der eksempelvis ingen bourgogne med i dagens test. Det er muligt at finde drikkeværdig bourgogne til 150 kroner i Danmark, men prisen forudsætter oftest, at man køber en hel kasse af vinen. Vi er gået efter vin, du kan nøjes med at købe en enkelt flaske af uden at betale en ublu overpris, og her har vi fundet et godt bud fra New Zealand.

Hvad får du for 50, 100 og 150 kroner? Sommeren over giver vi anbefalinger af vin til maks. 50, 100 og 150 kroner pr. flaske.

2017 Pinot Noir Reserva Montgras, Valle de Leyda, Chile Føtex: 55 kroner (14 procent) Gennemsigtig og medium rød vin som hænger i glasset. Forholdsvis intens i duften med syrlige kirsebær, lidt ristet fad, krydderurter og en smule lakridsrod. Vinen har syrlighed som granatæble med citronstænk, og den har fint integreret fadpræg, som kun lige titter frem i baggrunden. Pressede syrlige kirsebær og bitter lakrids går igen i smagen. Alkoholen er høj, og det kan ikke skjules, hvis vinen bliver for varm, så skænk den gerne omkring 16 grader. Til prisen en helt o.k. rødvin, men den viser også, hvor svært det er at lave en druetypisk vin, som man har lyst til at vende tilbage til, ud af pinot noir, når det ikke må koste mere. Tre stjerner.

Giv vinene luft - eller tid i glasset Babich Wines har lavet vin i 103 år og har marker både ved Auckland og Hawkes Bay på Nordøen og i Marlborough på Sydøen. Den nu to år gamle pinot noir fra Marlborough inviterer allerede i duften til en fest med røde bær, lys chokolade og ristet fad, og selvom den smager godt, straks efter skruelåget er kommet af, har vinen potentiale for at udvikle sig. Jeg tog en smagsprøve, skruede flasken til og lod den stå i køleskabet i en uge, og den smule ekstra ilt, som det gav vinen, gjorde den kun godt; lækkerhedsfaktoren var i top, da jeg gensmagte vinen. Et tip er derfor at give vinen en god skvulpning i en karaffel og eventuelt lade den stå i karaflen en times tid inden servering. Selvom vi går uden om Bourgogne, har fransk vin fundet vej til dagens test, men i en udgave fra den sydlige del af landet: Pays d'Oc, som dækker et stort område fra Avignon i det sydlige Rhône til Pyrenæerne og Côtes du Roussillon ved grænsen til Spanien. En vin med betegnelsen Pays d'Oc kan komme fra et hvilket som helst sted i dette vidtstrakte område, og selvom der kan blive hedt, er det muligt at dyrke pinot noir så godt, at man ikke er i tvivl om, hvad man har i glasset. Det gælder for Maison Barboulots pinot noir fra 2018, som på ingen måde viser tegn på varmebeskadigede druer. De er da også, ifølge bagetiketten, dyrket så højt i den centrale del af Pays d'Oc, at de er blevet afkølet om natten. Ligesom dansk frugt, eksempelvis æbler, nyder godt af en lang vækstsæson, hvor aromaer og frugtsukker får tid til at udvikle sig på grund af temperaturforskellene mellem dag og nat, mens syren falder til et passende niveau, gavner det vindruer, som vokser i et varmt klima, at blive kølet ned om natten. Vinen, som er tappet af kooperativet Les Producteurs Réunis i Cébazan nær Beziers og Narbonne, holder moderate 13 procent alkohol - det er også rart, hvis man drikker vin i sommervarmen, og denne vin smager tilmed godt direkte fra køleskabet. Jeg smagte den over flere dage, og dens søde, røde bærfrugt viste sig flot frem selv efter mere end en uges åbning. Det kan med andre ord give en god oplevelse at følge vinen over tid, når man har fået den i glasset. Det samme ville jeg gerne sige om chilenske Montgras' pinot noir reserva fra Valle de Leyda. Men der er bare ikke nok bund i vinen til, at den er interessant ud over øjeblikket, hvor man drikker den. Det kan man til gengæld gøre med tilfredshed, for vinen koster altså kun 55 kroner og leverer alligevel druetypiske træk i form af røde kirsebær og syrlighed, som er peppet op med toner af lakrids og moderat fad. Drukket for sig selv består den testen, men smager man den op mod de to øvrige vine, står det klart, at god og billig pinot noir stadig er en sjælden kombination.

2017 Pinot Noir Babich, Marlborough, New Zealand Skjold Burne: 150 kroner (12,5 procent) Rubinrød og gennemsigtig i glasset. Appetit- og drikkelystvækkende duft af ribs, lys chokolade og toffee, krydderurtebed og ristet fad. Kølig vin i munden; den beherskede alkohol gør vinen godt og lader tanninerne træde frem sammen med en mundvandsdrivende granatæble-syrlighed. Her er også røde kirsebær, en dæmpet fadnote og en efterklang fra fadlagring af lys chokolade. Jeg lod vinen stå i køleskab en uges tid med lidt luft i toppen af flasken efter den første smagsprøve - det samlede vinen, gav den mere balance og fremhævede den bløde frugt. En vin der smager, som om den har fået en mere luksuriøs behandling end de øvrige i denne test. Det må man betale for. Fem stjerner.