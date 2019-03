Strikkeopskrift: Kniplingsmønster på konfirmationsbordet

Indrømmet: Det er et kæmpearbejde at strikke kniplingsmønstrede servietter til et helt selskab. Til gengæld giver det borddækningen et ekstra niveau af luksus, og måske bliver servietterne arvestykker, som følger med til studentergilder, bryllupper, barnedåb og andre af livets festligheder.

Hvis kniplingsstrik er nyt for dig, skal du ikke lade dig skræmme. Hvis du kan tage ind og ud og slå garnet om pinden, er der intet at frygte. Det kræver blot lidt koncentration.

Mål: Cirka 27 x 27 centimeter.

Materiale: Bambus Bomuld fra Coop. Halvt bomuld, halvt bambus. 118 meter pr. 50 gram. Kan vaskes ved 40 grader. Cirka 40 gram pr. serviet.

Jeg har valgt bambusgarnet, fordi jeg synes, det har en smuk, let skinnende overflade, og fordi det er behageligt i brug. Man kan sagtens bruge bomuld i stedet.

Pinde nr. 3,5.

Strikkefasthed:

Strikkefastheden er ikke så afgørende, da servietterne bare bliver lidt større eller mindre, hvis den ikke passer. Hvis du vælger tyndere eller tykkere garn, kan du justere maskeantallet. Det skal bare være delbart med 6 + 1

Lav en midlertidig opslagning således: Hækl 70 luftmasker med en garnrest - gerne i en anden farve end servietten.

Begynd med et par masker inde på rækken af luftmasker og saml masker op med strikkepinden, til du har 67 masker.

De første og sidste tre masker er kantmasker, som strikkes således:

Retpinde: De første tre masker strikkes ret, de sidste tre tages løst af, som om de skulle strikkes vrang med garnet bag arbejdet.

Vrangpinde: De første tre masker strikkes vrang, de sidste tre tages løst af, som om de skulle strikkes vrang, men med garnet foran arbejdet.



pind og alle ulige pinde strikkes vrang. Husk kantmaskerne. pind: 3 kantmasker, *1 ret, slå om, 2 drejet ret sammen, 1 ret, 2 ret sammen, slå om. Gentag fra * til der er fire masker tilbage på pinden. Strik 1 ret og tre kantmasker. og 6. pind strikkes som pind 2. pind: 3 kantmasker, *2 ret, slå om, tag 1 maske løs af, som om den skulle strikkes vrang, strik 2 ret sammen og træk den løse maske over. Slå om, 1 ret. Gentag fra *, til der er 4 masker tilbage. Strik 1 ret og tre kantmasker. pind: 3 kantmasker, *1 ret, 2 ret sammen, slå om, 1 ret, slå om, 2 drejet ret sammen. Gentag fra *, til der er 4 masker tilbage. Strik 1 ret og tre kantmasker. pind: 3 kantmasker, 2 ret sammen, *slå om, 3 ret, slå om, tag 1 maske løs af, som om den skulle strikkes vrang, strik 2 ret sammen og træk den løse maske over. Gentag fra * til der er 5 masker tibage. Strik to drejet ret sammen , 3 kantmasker.

Gentag disse 12 pinde 7 gange eller til ønsket længde. Afslut med pind 1 til 7 endnu engang.

Nu lukkes af med en hestetømmekant således:

Strik de første tre kantmasker, og sæt dem tilbage på venstre pind. Gentag dette en gang. Begynd herefter aflukning. *Strik de to første kantmasker ret, og strik den sidste drejet ret sammen med den næste maske på pinden. Sæt tre masker tilbage på venstre pind. Gentag fra *, til der kun er de sidste tre kantmasker tilbage på pinden. Sy de første og de sidste kantmasker sammen med maskesting.

Trævl den hæklede kant i starten af arbejdet op og saml maskerne op på en strikkepind.

Luk dem af med hestetømmekant som før.

Hæft ender. Vask servietten og spænd den ud med knappenåle, mens den stadig er våd. Det får hulmønsteret til at komme bedst til sin ret.