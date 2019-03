Det tidligere rådhus i Bogense har været i familien Hammershøjs eje i mere end 50 år, og mens andre går på loppemarked for at finde ting med historie, kan Malene Hammershøj og hendes mand blot gå på jagt i gemmerne efter gamle æsker, skåle og kunst. - Jeg har altid elsket det her hus, siger hun.