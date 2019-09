I hverken Rheinhessen eller Mosel anvender VDP-bønderne erste lage-betegnelsen, men bruger i stedet ortswein, som er det tredjelaveste niveau i hierarkiet. Det skal man ikke nødvendigvis lade sig narre af, for en ortswein er ofte fremstillet af druer, som har vokset i erste lage eller grosse lage-mark, men enten ikke har klaret finsorteringen, når druerne til de bedste vine blev udvalgt, eller bare kommer fra vinplanter, som endnu er for unge til at give druer til de allerbedste vine. Derfor kan man ofte gøre gode køb i denne kategori.

Vigtigst i denne sammenhæng er, at VDP har sin egen klassifikation af medlemmernes marker, som er rangordnet efter en Bourgogne-lignende struktur, hvor en grosse lage (grand cru) leverer en grosses gewächs-vin, som kun kan være tør. Søde vine fra en grosse lage bærer også markens navn og derudover en angivelse efter det tyske system, der angiver stigende indhold af sukker i mosten - fra kabinett til eiswein. Men de kan ikke sælges på de særlige flasker med et GG-logo. De er forbeholdt tør vin.

Det er ikke nødvendigvis en udelt fornøjelse at smage riesling fra klokken 10 mandag formiddag og de følgende syv timer. Og så gentage det dagen efter. Men selvom det også i år sled på tændernes emalje, var det med et stort smil, undertegnede rejste hjem fra det smukke Kurhaus Kolonnaden i Wiesbaden efter to dages intensiv smagning af VDP-vinbøndernes grosses gewächs-vine fra 2018-årgangen.

Gode køb i bunden

I bunden af hierarkiet findes gutswein. Der vil ofte kun stå vingårdens navn, regionen, druesorten og årgangen på etiketten. Det kan være suppleret af oplysninger om vinens tørhed eller sødme. I et godt år kan der også være gode køb at gøre i denne billigste kategori, og lige nu skal man begynde at holde øje med dem.

For også Tyskland oplevede en sjældent set varm og tør sommer sidste år, og da druerne var høstet - i flere tilfælde rekordtidligt - stod det klart, at der var potentiale til en stor årgang. De tidligt frigivne vine bekræftede allerede i maj, at kvaliteten var høj, og efter at have smagt knap 200 GG-rieslinger ved den såkaldte preview-smagning i Wiesbaden i slutningen af august må jeg konkludere, at det er værd at købe bredt ind af VDP-bøndernes bedste vine fra 2018.

Rieslingerne fra Rheinhessen er generelt massive og lige nu ikke, hvad jeg forstår som drikkeklare. I lighed med mange af vinene fra Nahe har de en meget stor syre, som skal finde en samklang med den frugt, som lige nu er trængt i baggrunden. Men de bliver interessante at prøve om to eller tre år - og allerede næste år kan det vise sig, at den vurdering er for konservativ. I år havde værterne udvidet smageprogrammet med 48 vine fra 2017-årgangen, og de viste tydeligt, at et års lagring kan gøre meget for udviklingen af en helt ung riesling.

Der er undtagelser. Blandt dem er Wittmann og Groebe (begge fra Rheinhessen), hvis rieslinger fra Aulerde og Kirchspiel smager fantastisk allerede nu.