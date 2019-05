Vin og caviar rimer normalt ikke på Bovense midt mellem Nyborg og Kerteminde, men hvis man tilsætter to gange Stokkebye, nogle gode hektar kridt-, ler- og kalkholdig jord med havudsigt, faglig viden og stor ildhu, er det ingen sag at se, hvordan netop vin og caviar kan lykkes på denne adresse. Helle og Jacob Stokkebye er parret bag virksomheden By Stokkebye, som har sin vin og caviar på et utal af gode restauranters menukort.