Stedmoderligt behandlet

Foråret 2018 købte jeg en lille bakke stedmoderblomster, som fangede min opmærksomhed, da jeg i løb var på vej ind i et supermarked. Sæsonen for stedmoderblomster - som jo nærmest begynder lige efter jul for at sætte det på spidsen - var ved at klinge af. Og der var også tale om den sidste plastbakke med seks livstrætte stedmoderblomster. Blomsterbladene var visne, og stænglerne hang ud over kanten. Jeg fik dem for en tier og plantede dem i en krukke, der blev stillet ved terrassedøren op ad husmuren i læ.

Få dage senere var der tegn på fornyet livsglæde, og en uge senere var der både grønne blade, ranke stængler og endda knopper på vej. Stedmoderblomsterne viste sig at være gule og lilla og fortsatte med at blomstre i mange uger, inden varmen fik has med dem. Troede jeg.

Krukken blev stillet om ved affaldsspandene, der er gemt væk bagerst i haven op langs huset. Jeg glemte alt om den lille krukke, indtil det blev forår igen, hvor jeg var ved at falde over den. Der var sørme liv igen i den ene side af krukken. To bittesmå gule og lilla stedmoderblomster. De blev så atter stillet ved terrassedøren. Men kort tid efter opdagede jeg, at i den millimeter tynde sprække mellem husmuren og odense-klinken i gårdhaven stod den flotteste lille stedmoderblomst i samme gevandter. Den blev straks flyttet til en mindre krukke og placeret ved terrassedøren sammen med den anden krukke.

I sidste uge opdagede jeg endnu en slægtning. Denne gang kun i gult. Den stod også op langs husmuren, men i den anden ende af gårdhaven. Den har jeg dog ladet være, for den har en attitude som en solsikke.