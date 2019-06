Sprød servering

De første nye kartofler er gravet op, og lige om lidt bugner grønthandlere og supermarkeder af et hav af sprøde salater, saftige agurker, ærter i bælg, tomater med smag af sol, små gulerødder med top og alt det andet, som i kombinationen med varme helt automatisk giver lyst til at spise lettere.

Salaten er et fast indslag på middagsbordet for mange, og et godt salatsæt er en af de ting, som det faktisk er værd at investere i. De lange skafter sørger for, at salatsættet ikke bliver smurt ind i dressing, når det står i skålen, man kan vende salaten let rundt uden at røre den i smadder, og endelig er et fint salatsæt prikken over i'et, når man har blandet en farvestrålende salat i en fin skål eller på et flot fad. Her er seks bud på bestik til sommerens salater. /bb