? Hej Kjeld - jeg har med stor interesse læst din artikel "Vand med pisk og gulerod".

Sjovt at læse, hvorledes formanden for Grindløse Vandværk forsøger at løse problemet med utætte stikledninger ved reelt at flytte problemet over til forbrugeren. Det er mit indtryk, at de mindre og private selskaber meget gerne vil skubbe ansvaret over på kunden.

Det kunne være rigtig godt at få belyst, hvilket ansvar vandværket har, når der skal skiftes måler i en brønd - gerne krydret med facts om proceduren for skift af måler?

Vi har nemlig en sag kørende hos vandværket i Lohals, hvor vi har et fritidshus - måleren sidder netop i en brønd placeret i skel.

I årene 2008 til 2014 brugte vi i gennemsnit 14 kubikmeter vand - i årene 2015, 2016 får vi af forskellige grunde ikke aflæst vores mekaniske måler, så i stedet bliver vi skønnet til et forbrug på fem kubikmeter.

I 2017 skifter vandværket så vores måler uden vores vidende. Hverken vvs'er eller vandværk kontakter os - ingen nedtagningsrapport med kopi til os, for det er ikke deres procedure i Lohals.

Først 72 dage efter det fysiske skifte af måleren får vi et opkald fra vandværket om, at noget er helt galt - måleren siger 650 kubikmeter.

To dage senere besøger formanden os i huset og konstaterer, at der er ingen løbende toiletter, vandhaner, vand i kælderen eller synlige skader udenfor. 650 kubikmeter er trods alt meget vand. Formanden siger, at det er utroligt meget vand, men han kan desværre ikke hjælpe os!

Siden har vi kæmpet gennem Nævnenes Hus og Forbrugerklagenævnet - de kan ikke afgøre sagen uden vidner, så nu er vi endt hos Retten i Svendborg.

Vi mener, at vandværket har pligt til at oplyse forbrugeren om stand på måleren, den dag måleren bliver taget ned, således at der ingen tvivl kan være omkring afregningen.

Lohals Vandværk forholder sig tavs og siger, at hvad måleren viser er, hvad der skal betales for. Måleren har været testet og virker inden for tolerancerne.

Vi har fået testet vores stikledninger, og der er ikke hul. Vores toiletter kan ikke løbe, da vi lukker for hovedhanen, når vi forlader huset.

Tilbage står vi med en uvidenhed om, hvad der er sket - og hvorfor vandværket først ringer 72 dage efter nedtagningen.

Og er det tilfældigt, at netop de eneste to år, hvor vi ikke får aflæst vores måler, at her er der sket et mega overforbrug, som vi ikke kan forklare?

Vandværket siger, at de har meldt ud på deres hjemmeside, at de skifter målere i området - men hvem kigger løbende på vandværkets hjemmeside? Skulle det sket, hvordan ved jeg så vide, om netop min måler skal skiftes - og i givet fald hvornår?

Vi er nu nået så vidt, at vandværket har øvet selvtægt - de har lukket for vandet og fjernet vores måler. Vi mener ikke, at de kan og må dette, eftersom vi i alle årene har betalt vores aconto-beløb og altså vist vilje til at betale. Og vi har informeret om, at det tvistede beløb for de 605 kubikmeter måtte de køre via retslig inkasso. Det var reelt det, vi ville, for så kan en dommer vurdere vores sag på en anderledes måde end en selvudnævnt vandkonge.

Fem dage efter trussel med inkasso kom så et lukkevarsel med øgede udgifter, og bevisbyrden ligger hos os (forkortet af red.).

På forhånd tak.

Kenneth Johannessen, Odense

! Hej Kenneth - jeg har drukket en del kaffe og røget en ganske lille smule tobak, medens jeg har tænkt principielle tanker om, hvad jeg egentlig kan gøre i denne sag.

Jeg er jo ikke jurist eller advokat - hverken for dig eller for vandværket. Og jeg er slet ikke dommer!

Men jeg kan da se på det hele, at du og vandværket er gået voldsomt meget skævt af hinanden - OG at vandværket enten ikke har en synderligt smart procedure omkring skift af målere, ELLER at de bare ikke følger proceduren.

Men i stedet for at kloge mig på de juridiske spidsfindigheder desangående vil jeg fortælle, hvordan man gør her, hvor Fruen og jeg bor.

Vores måler står (og stod) også i en brønd helt ude ved vejen, så da stikledningen ind til huset lækkede, var der ingen tvivl om, at det vand, der åbenlyst for enhver var løbet ud i jorden, var vores ansvar. Så da vvs'eren skiftede røret, skiftede han også måleren OG tog den gamle med for at aflevere den som "bevis" omme på vandværket. Men inden da havde vi selvfølgelig aflæst den sammen og skrevet tallet ned.

Det sagde bare ikke så meget, for vi vidste jo ikke, hvad måleren stod på ved sidste aflæsning - men det fandt vi så ud af, da vi allerede dagen efter modtog en regning på cirka 125.000 kroner - venligst at indbetale med det vons!

Det er jo mange penge, især når man opdager, at den slags vil forsikringen ikke røre med en ildtang - uanset at vi havde hele pakken med "skjult rørskade", og hvad har vi. De ville betale for to meter rør og ikke en skid mere ...

Så vi klagede selvfølgelig det bedste, vi havde lært - og som professionelle i klagebranchen vil vide, er journalister, ingeniører og skolelærere (i den rækkefølge) de værste brokhoveder, der kan gå på to ben. Og da jeg er journalist, og Fruen er lærer, blev der fyret godt op under den skide formand ...

Resultatet var det forholdsvist magre, at måleren blev sendt (anbefalet, må man tro) til Kamstrup, som udfærdigede en fin rapport, hvori de attesterede, at måleren ikke fejlede det mindste.

Vi var selvfølgelig knotne og ærgerlige og følte os uretfærdigt behandlet, men når jeg kigger i bakspejlet (og regningen er betalt), kan jeg egentlig ikke se, at vandværket kunne gøre ret meget andet: De opkrævede cirka kostprisen for vandet - dertil moms og vandafledning - det sidste udgør den største del af beløbet, og det kan man ansøge om at få eftergivet - så i sidste ende betaler man i princippet kun kostprisen for det vand, man har fået leveret. At vi lod det løbe ud i jorden til ingen verdens nytte må og skal være vores eget problem og ansvar, for ellers er vi jo skideligeglade med rørenes tilstand - for nu at sige det lidt kontant.

Du har en tvist med vandværket om 650 kubikmeter vand, som er forsvundet på mystisk vis - hvis jeg forstår det rigtigt, er det den gamle måler, som ikke har været aflæst i et par år eller tre, som viser det mægtige overforbrug den dag, den bliver taget ned og erstattet af en ny.

Udskiftningen sker uheldigvis, uden at du er til stede - men helt ærligt: Ville du køre fra Odense til Lohals i arbejdstiden bare for at overvåge vvs'eren gøre sit job - nej!

Til gengæld synes jeg, at det er uprofessionelt, at han ikke (efter opdrag fra vandværket) aflæser måleren på stedet og smider en seddel i postkassen. Og selv i Lohals er smartphonen opfundet, så det burde være rutine, at han napper et foto af måleren, FØR han afmonterer den - OG sender fotoet med synlig målerstand, tidspunkt og gps-position som dokumentation til formanden.

I stedet bruger formanden 72 døgn på at sidde på hænderne og få måleren verificeret - det virker sjusket og utroværdigt - måske lidt konfliktsky? Men hvis Kamstrup bekræfter, at det er den rigtige måler, og den er i orden, så ville jeg ikke sætte mine penge på, at byrettens dommer vil fløjte til din fordel - uanset, at der ikke er nogen god forklaring på, hvor de 650 kubikmeter er forsvundet hen.

Det er ærgerlige penge, men man skal vælge sine kampe med omhu: Ansøg om at få eftergivet vandafledningen (plus moms) - så lander du på noget, der ligner en tredjedel af beløbet - det er også en slat penge, men ikke flere, end at du kan drukne sorgen i et par flasker rødvin ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre