Snup en kødfri dag eller to

Mickey Gjerris er teolog og bioetiker. For 10 år siden besluttede han sig for, at han ikke vil spise kød. Han gjorde det af dyre-etiske årsager, men der er andre gode grunde til at skære ned på mængden af kød.

Hvorfor er det en god idé at skære ned på mængden af kød.

- Fordi det ikke er nødvendigt at slå levende, følende dyr ihjel for at spise dem. Det er det vitterligt ikke. Og hvorfra har vi retten til at tage et liv, hvis det ikke er i en eller anden form for selvforsvar. Jeg er godt klar over, at det kan være svært at være vegetar, hvis man sidder oppe på indlandsisen. Der er man nok nødt til at spise nogle sæler, men sådan er vilkårene ikke i Danmark

Hvornår stoppede du selv med at spise kød?

- Det er snart 10 år siden. Jeg havde siddet på det teologiske fakultet og skrevet min forskerafhandling om forsøgsdyr. Så rykkede jeg over på Landbohøjskolen og kom ud og så produktionen. Her fik jeg mere og mere at vide om, hvad dyr kan opfatte af deres verden, og så tænkte jeg bare, at det ikke holder at sidde og spise kød fra dyr, der har haft det så dårligt. Det var slet ikke så svært, som jeg havde bildt mig selv ind.

Hvorfor bilder vi os selv ind at det er svært?

- De flest af os kan jo godt lide kød og er vant til at spise det. Det er en del af vores historie og vores kultur. Derfor opstiller vi nogle undskyldninger for ikke at få gjort noget ved det. Vi er godt klar over, det ikke er godt, og vi burde holde op, men at det er bare for besværligt.

Hvad er det for nogle undskyldninger?

- Det er sådan noget som, at vi ikke vil være til besvær, når vi skal ud at spise eller er på besøg hos andre. I forhold til hele klimadebatten er det den der med, at man bare er en dråbe i havet. At man som enkeltperson ikke kan rykke noget. Og så sidder man der og tygger i en tør kikært, mens alle de andre spiser en lækker bøf. Det opfatter vi som en form for snyd.