Smider man guld foran en mår?

For præcis en uge siden skrev jeg om et firbenet pelsdyr, som i mange måneder har været en del af vores husstand, uden at vi har ønsket det. Den optager ikke noget plads, som vi skal bruge, da den bor ude i skunken, men vi ønsker den alligevel ikke. For den larmer og roder.

I de tidlige morgentimer - og det er lige efter klokken fire - forvandles skunken til en agilitybane, hvor den drøner rundt a la en hamster i legetøjshjul. Og skunken er lige ud for soveværelsesvinduerne. Som mange sikkert har gættet, har vi en husmår. I sidste uge fik jeg installeret en mårfælde, hvori der blev placeret et råt æg, der var prikket hul på med en stoppenål. Siden da har vi hørt måren en gang, men ikke hørt fælden klappe. Fælden, der minder om en kompakt, lukket indkøbsvogn, har jeg til låns i 30 dage.

Nu er så spørgsmålet, om måren er så klog, at den bliver væk, så længe fælden står der? Eller kan man gøre noget mere for at lokke den derind? Her har en læser fra V. Skerninge henvendt sig med følgende råd, der lyder som en nem løsning: "Jeg fangede tre mår i min fælde ved at bruge guldkorn strøet foran og i fælden + æg. Beslut også i forvejen, hvordan du får dem aflivet og rør intet med hænderne. Brug hansker."

Nu går jeg ud fra, at guldkorn er et morgenmadsprodukt og ikke det pureste guld, så jeg kommer til at kaste perler for svin. Og det vil jeg teste. Det, der plager mig nu, er, om Falck-manden brugte handsker. Det kan jeg ikke huske. Men han er jo professionel mårfænger.