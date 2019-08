Skynd dig at slappe af, mand!

Jeg elsker "Steen og Stoffer": Bill Wattersons tegneseriestribe om den energifyldte, nysgerrige og til tider eftertænksomme dreng, Steen, der sammen med sit tøjdyr, tigeren Stoffer, udforsker livet, verden og universet samtidig med, at han driver sine forældre til vanvid.

De to protagonister er på originalsproget opkaldt efter henholdsvis Jean Calvin, den schweiziske teolog, og filosoffen Thomas Hobbes. Under eventyrene i skoven, i skolen og i hjemmet bliver livets store spørgsmål vendt. Oftest bliver de vendt på hovedet.

Om sommeren er der især to striber, som springer frem i bevidstheden. I den ene ligger de to tegneseriehelte i græsset under et træ.

- Ved du, hvad dag det er, spørger Steen.

- Nej, hvorfor, svarer tøjtigeren.

- Åh, ikk' for noget. Jeg var bare nysgerrig, siger Steen og tilføjer:

- Jeg kan virkelig godt lide sommerferie.

I den anden stribe er Steen helt oppe i det røde felt og kommer løbende ind, mens han skriger:

- Det er allerede juli! Åh nej!

- Hvor blev juni af?! Sommerferien forsvinder som sand mellem vores fingre, fortsætter han i næste ramme:

- Det går alt for stærkt! Vi må hamstre vores frihed og have det endnu mere sjovt. Tiden løber. Hjælp!

De to striber opsummerer meget godt det krydsfelt, sommerferien rummer for de fleste. Vi skal skynde os at slappe af og have det sjovt, inden hverdagens knastørre lænker igen overtager kalenderen.

Googler man "ferie" og "stress", kommer der en alenlang liste af artikler frem med gode råd til, hvordan man undgår at få stress i ferien. Vejledninger til at få alt det, man gerne vil nå - nu hvor man har tid - til at gå op i en højere enhed med at trække stikket og slappe af. Nemt er det ikke, men i år lykkedes det mig alligevel at nå det meste og samtidig slappe så meget af, at batterierne føles godt genopladet.

I sidste uge vendte jeg tilbage til jobbet efter ferie. Tre uger, naturligvis. I kender det: Én uge til at lægge arbejdstøjet på hylden og rense tankerne for alt jobrelateret; en uge med total afkobling, og en uge, hvor man så småt vænner sig til tanken om, at arbejdet venter forude.

Normalt plejer min ledsager og jeg at rejse i begyndelsen af vores fælles ferie. På den måde har vi noget at se frem til i dagene op til sidste arbejdsdag. Det har også den fordel, at vi hurtigere får lagt afstand til hverdagens sysler og rutiner, som kan være svære at slippe, når man er hjemme.

I år var vi dog sent ude i forhold til planlægningen, og hytten i Sverige, som vi var faldet for, var kun ledig i feriens sidste uge. Vi havde altså 14 dage, vi skulle have fyldt ud, inden vi kunne komme på ferie - sådan for alvor.

Sommeren herhjemme var, som de danske somre er flest: kølig og ustadig. Vi overvejede afbudsrejser til varmere himmelstrøg, men besluttede os i stedet for en indendørsaktivitet: at male stuen.

Nuvel, der er måske ikke meget ferie over at male en stue, men hvis det alligevel tager nogle dage at blive nulstillet mentalt, kan man jo lige så godt få noget fra hånden samtidig. Og en form for katharsis er nærmest uundgåelig, når man ser noget gå fra at være beskidt hvid til ren hvid.

Vi huskede selvfølgelig at forkæle os selv. Vi spiste ude de fleste aftener, og arbejdet med at male, som sikkert kunne have været klaret på to dage, tog fem.

Uge to blev brugt på kulturelle oplevelser og vennebesøg. Den sidste uge i ødegården lidt uden for Ronneby i Blekinge blev, udover udflugter til lokale loppis'er og gårdbutikker, brugt på at plukke blåbær, læse bøger og se gamle film. Og da vi kom hjem, var det ikke kun vores lejlighed, der havde undergået en forvandling til det bedre.

Bevares, jeg blev ikke helt færdig med den murstenstunge roman, jeg havde sat mig for at læse, men jeg kan altså kun give Bill Wattersons tegneseriefigur ret:

- Jeg kan virkelig godt lide sommerferie.