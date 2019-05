Skulpturelt stentøj

Den svenske designduo Carl Philip Bernadotte og Oscar Kylberg har tidligere designet for Stelton, og nu er turen kommet til Kähler. Kokong hedder resultatet, som består af fem dele, og ifølge designerne har målet været at skabe en bred kollektion, som kan bruges i alle sæsoner. Seriens såkaldte signaturdesign er 2-i-1-vasen, der kan bruges samlet eller deles op, så man for eksempel bruger indervasen til spinkle forårsblomster, mens ydervasen kan bruges solo til tørrede blomster og grene eller som lygte med et bloklys på mørke vinteraftener. Foruden vasen i to størrelser består Kokong af fade og en lysestage, der også kan bruges som solitairevase. Det hele fås i mørkebrun og naturhvid. Priser fra 300 til 1000 kroner. /bb