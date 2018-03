Spørger man forfatter, klimaaktivist og ejer af et hønsehold, Signe Wenneberg, er det intet ekstraordinært i at holde høns. Det kan alle finde ud af. Men selv om hobbyhøns er en enkel måde at bidrage til husholdningsbudgettet på, er hønen omvendt alt andet end simpel. Den er et fascinerende dyr at omgive sig med.

- Høns er nyttedyr med et interessant liv, som man bliver glad af at se på. På samme måde som en kat kan have en beroligende effekt, så er det meditativt at kigge på høns, der går rundt i haven, fortæller hun.

49-årige Signe Wenneberg har firmaet Wenneberg & Co.Hun er forfatter, journalist, foredragsholder, ordstyrer, redaktør, klimaaktivist og selvstændig rådgiver i strategi og bæredygtighed.Hun er uddannet retoriker fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet på Politiken som kulturjournalist.Derudover har hun været medlem af Etisk råd fra 2013 til 2016, hvor hun også sad hun i udvalget for bæredygtigt forbrug.Hun sidder i bestyrelsen i Friland siden 2016. Friland er verdens største producent af økologisk kød.Siden 2015 har hun været fast blogger for det amerikanske nyhedsmedie Huffington Post.Selv har hun været med til at stifte netmediet www.POV.international I 2013 stod hun bag stiftelsen af bevægelsen "Burhønsenes Befrielsesfront", som har 14.600 medlemmer på Facebook. Her har hun kæmpet for at få udfaset buræg fra supermarkeder og fra varer.Hun har skrevet flere bøger blandt andet bogen "Hvad jeg ved om at holde (af) høns" og en pixibog med titlen "En lille guide til at holde høns", som fås gratis på hjemmesiden www.signewenneberg.dk Følg Signe Wennebergs liv med høns på hendes Instagramprofil under navnet signewenneberg.

For hende er hobbyhøns et godt eksempel på et bæredygtigt hushold. Hun udgav sidste år en bog med titlen "Hvad jeg ved om at holde (af) høns", som tager afsæt i hendes eget hønsehold. Lige nu har hun fem høns og frisklagte æg hver dag, som hun bruger i madlavning - blandt andet til at lave proteinrige pandekager om morgenen.

- Alle kan få høns. Der er ikke nogen, der ikke kan finde ud af høns. For der er ikke noget at finde ud af. Hvis man husker at give dem vand og mad, så er man langt. Det er ikke sværere end at passe en potteplante, fortæller Signe Wenneberg.

I starten af marts havde frosten stadig ikke sluppet sit tag i Danmark. Om vinteren er det lidt anderledes at passe høns end i sommerhalvåret. Men kun lidt. Om natten putter hønsene sig inde i hønsehuset, hvor de har masser af halm at gemme sig i. Om dagen går de frit rundt i sneen i haven. Når Signe Wenneberg nærmer sig, kommer de selv hen mod hende.

- Om morgenen siger jeg lige hej og tjekker, om der er nogle æg. Så giver jeg dem mad og vand. Det tager maksimalt to minutter, forklarer hun.

Om vinteren tjekker hun to gange om dagen for at se, om der er mad og vand. Hun har sat en varmeplade under vandtruget, som sørger for drikkevand - også når det er frost. Udover det passer hønsene sig selv. Derfor er de også nemme at overlade til naboens pasning.

- Når det er frost, går de i læ, hvor de sidder og skutter sig. De venter på, at jeg smider noget ud til havens andre fugle. Så kæmper de lidt om det. Når det er forår, laver de ikke andet end at rode i jorden og kigge efter interessante spirer, grønt, orme og små biller. Det er deres liv. Når solen går ned, sætter de sig ind i huset igen, fortæller Signe Wenneberg.

- Det tager ikke lang tid at passe høns, for det er ikke nogen særlig stor opgave. Og det er måske det, moderne mennesker glemmer. Høns er historisk set et dyr, som altid har gået rundt mellem benene på os. De er ikke krævende på nogen som helst måde, pointerer hun.