Sig det med blomster

Jeg følger dem tæt gennem køkkenvinduet. Tulipanerne i mine tre krukker på terrassen og deres vej op i lyset.

Blomsterløgene røg ned i kurven i Netto engang i oktober sammen med mælk, havregryn og rugbrød - i tre forskellige farver. Egentlig har jeg glemt hvilke. Måske var det gul, rød og bordeaux. Eller var der mon en lyserød imellem?

Oktober er længe siden, men hele vinteren har jeg haft tulipanerne i baghovedet og glædet mig til at se de små, lysegrønne blade titte op af den sorte muld. Som et tegn på lysere tider med duften af nyslået græs, varme solstråler og fuglefløjt foroven.

Jeg elsker tulipaner. For deres fabelagtige farver, friskhed og sprødhed og for at bekræfte for alt og alle, at foråret virkelig er kommet.

Da min søde genbo i sensommeren forærede mig rodklumper af sine pragtfulde hostaer, nævnte hun, at jeg med fordel kunne plante netop tulipaner i krukkerne sammen med denne stolte staude med de blide, brusende blade, som visner helt ned i løbet af efteråret. På den måde kan de to vidt forskellige personligheder køre skiftehold og altid sørge for, at jeg har noget grønt at se på fra mit køkkenvindue.

Og tænk engang, at jeg - af alle - er nået hertil, hvor jeg kan finde så meget glæde ved havens grønne glæder.

Jeg tager mig selv i at falde i staver ved synet af de poserende påskeliljer og pyntelige perlehyacinter langs børnenes legehus.

Jeg tager mig selv i gang på gang at skrive en note i min kalender, at denne måned skal byde på endnu flere blomster.

Og jeg tager mig selv i at holde øje med vejrudsigten for at finde det helt tidspunkt at så alle mine mange frø i poser, jeg allerede i begyndelsen af marts købte i Plantorama.

Ranunkler, dahlia, pæoner og solsikker. Solgule, dyb- og højrøde, lilla, hvide og violette, sart lyserøde, brændt orange og prangende pink.

Jeg ER ganske vist en nybegynder i haven og ER startet på helt bar bund med en have, der, før vi kom til, kun bestod af græs, mos, et par fliser og et utal af småsten og træstubbe. Et blankt lærred uden farver. Men lige så stille spirer små farveklatter frem hist og pist. På et tidspunkt når jeg måske også om til forhaven med et magnoliatræ eller japansk kirsebærtræ. Det ene, fordi min mormor og morfar havde det smukkeste magnoliatræ i deres store have, det sidste, fordi det også bare er berømt for at blomstre.

Jeg har nok som så mange andre noget med blomster og særligt dem, der ikke hænger med mulen eller visner efter et øjeblik.

Sådan bliver det ikke med mine tulipaner ude i de tre krukker. De kommer til at stå med hovedet højt hævet og sole sig i lyset og minde mig om, at det virkelig er forår.

Og så gør det knap så meget, hvilke farver de kommer i. Bare de er der.