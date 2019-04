I seneste klumme skrev jeg om klitorisorgasme, som de fleste kvinder kan få ved at onanere eller ved at blive stimuleret med fingre, vibrator eller tunge.

Skedeorgasme kommer ved samleje.

Hvad der er bedst, kan kun du selv afgøre, og nogle kvinder har svært ved at mærke forskel.

Skedeorgasme opfattes af mange kvinder som "den rigtige orgasme", hvilket er lidt uheldigt, fordi den er så meget sværere at opnå for de fleste.

En af grundene til, at skedeorgasmen er sværere, er, at den ikke er så direkte som en klitorisorgasme. Den kræver, at man slapper af og ikke jager den.

Undersøgelser viser, at kun cirka 18 procent af alle kvinder har oplevet at kunne komme alene ved penetration. Både kvinder og mænd har desværre en tendens til at opfatte orgasmen som målet eller som beviset for, at seksualiteten fungerer?

Som sexolog synes jeg, det er synd, og faktisk er det lige omvendt: I stedet for at få kontrol over vores sexliv og orgasmen ved at jage den, bør vi se orgasmen som gevinsten, når vi endelig (!) slipper kontrollen, indstiller jagten og lader nydelsen overtage vores krop fysisk og psykisk.

Vi skal blive bedre til at "være i" kroppen, lysten, liderligheden og sammensmeltningen inden klimaks.

Jeg har i seneste klumme skrevet, at orgasme handler om lyd, bevægelse og vejrtrækning, da det hjælper kroppen til at åbne sig og blive mere modtagelig.

Jeg ved, at skedeorgasme står højt på de fleste kvinders ønskeseddel. En skedeorgasme kan både være kort og subtil eller længerevarende og dyb. Det afhænger af din liderlighed, lyst og kontakten til din krop.

Alle orgasmer kræver en god og stærk bækkenbund og øvelse. En skedeorgasme føles som bølger af nydelse. Man har brug for at slappe helt af i kroppen og især underlivet og ofte længere tids penetration. Det kræver, at I er vedholdende og tålmodige. En god sexstilling til skedeorgasme er doggy-style, hvor manden tager kvinden bagfra. Denne stilling er god, fordi man støder mod forsiden af skedevæggen, hvor g-punktet sidder.

G-punktet sidder cirka to-fire centimeter inde i skeden på den side, der vender op mod maven. Hvis man stikker, en finger op og krummer den med en "kom her-bevægelse", kan man stimulere området. G-punktet føles en smule rillet eller lidt mere ru og kan være lidt svært at finde. Ved at trykke på maven udefra, kan man bringe g-punktet i tættere kontakt med penis under penetration, og så sker der som regel "noget". Især, hvis man samtidig slapper af og giver slip.

G-punktet sidder forskelligt fra kvinde til kvinde, så I må prøve jer lidt frem. Du er ikke i tvivl - hverken som kvinde eller partner - når du rammer g-punktet.

En anden god sexstilling til g-punkt-orgasme er missionærstilling med en pude under bagdelen, så kvindens bækken bliver løftet op. Endelig kan du bruge en g-punktsvibrator.

Det er vigtigt, at I prøver jer frem, og - som jeg skrev i begyndelsen - egentlig "bare" nyder hinanden og er i nuet sammen.