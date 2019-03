Sexologen: Parterapi er styrketræning for parforholdet

En glædelig nyhed: Ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at skilsmisseprocenten i Danmark er på vej ned. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at den glædelige udvikling skyldes, at der findes parterapeuter og sexologer som undertegnede, men jeg tror, det hjælper.

Nyheden om det faldende antal skilsmisser er virkelig positiv, når man - som jeg - netop har kastet sig ud i at prøve at hjælpe folk med at finde potentialet i deres parforhold i stedet for, at de bliver skilt. For, som man siger, "nissen flytter med".

Et faktum er, at danske par åbenbart ikke længere er bange for at søge parterapi for at redde deres forhold, og de begynder også at gøre det tidligere i forløbet, før det er for sent, og inden der opstår for mange sårede følelser, utroskab og andre problemer. Denne klumme fortæller, hvad parterapi er, og hvornår du kan få glæde af det.

Lad mig begynde med at punktere en sejlivet myte om parterapi. Nemlig den, at man kun går i terapi, når man nærmest er ved at gå fra hinanden. At det er en falliterklæring. Jeg synes tværtimod, at det er modent og ansvarligt at vælge sin partner og sig selv til og investere i forholdet og søge hjælp. Mange par går desværre alt for længe, før de får handlet på deres utilfredshed og kontakter en parterapeut. De udskyder det eller glemmer det i de perioder, hvor problemerne måske ikke er så voldsomme.

Nogle gange er det også mest den ene, der er utilfreds, og andre gange går parret som katten om den varme grød. Begge er egentlig ikke glade, men de vil omvendt ikke såre partneren ved at udtrykke utilfredshed.

Mange mener også, at de selv må klare problemerne.

Men det er svært at ændre vaner og mønstre. Lige præcis her tror jeg, parterapi kan gøre én mere bevidst både om sig selv og om forholdet. At tale "rigtigt" sammen giver altid et mere kærligt, ærligt og stærkt parforhold. Og uanset, om I bliver sammen eller ej, vil I med parterapi få lettere ved at forstå, hvad der sker mellem jer. Hvis forholdet ikke står til at redde, er det endnu vigtigere at kommunikere, især hvis I skal samarbejde om børn, penge og praktiske ting.

Men hvornår kan man bruge parterapi?

Helt oplagt er det, når I har en grundkonflikt i jeres forhold, et tema, som I altid skændes om. I kan ikke komme videre, fordi det er, som om grundkonflikten altid ligger og ulmer under det hele.

Det kan også være en god idé at søge parterapi, hvis I har mistet evnen til at tale om andet end praktiske ting, og hvem der gør hvad. Den situation havner mange børnefamilier i før eller siden, fordi det praktiske fylder så meget, og mange kvinder føler sig ensomme og nærmest som "enlige mødre" i deres parforhold, fordi de står med alt ansvaret omkring det praktiske med børnene alene, mens partneren kører på frihjul.

Andre gode grunde til at ringe til en parterapeut er: At gnisten er forsvundet, og I gerne vil genfinde den. At sexlivet er gået i stå, og I gerne vil tilbage på sporet. Eller hvis utroskab er blevet en del af jeres forhold.

I parterapi lærer man først og fremmest at tale om følelser (og for kvindernes vedkommende at tie stille og lytte til partneren indimellem). Det er ikke lige let for alle at tale følelser, også de ubehagelige, og at sætte ord på, hvordan man reelt har det. Men alle kan lære det!

Og det gode er, at man kan lære det på en måde, så det ikke medfører skænderier, men så begge parter faktisk bliver bedre til at lytte, forstå og respektere hinanden. I lærer også, hvordan I fylder på hinandens "kærlighedsbeholder" og tilfører energi og glæde i forholdet.

Som parterapeut afdækker jeg altid en masse spørgsmål den første gang, jeg møder et nyt par. Hvad er problemet? Hvor vil man gerne hen? Hvad er ressourcerne? Hvor er faldgruberne?

Jeg vil typisk også spørge: Hvorfor henvender I jer lige nu? Er der perioder i jeres liv, hvor I ikke mærker problemet, og hvad gør I i de perioder? Hvad ønsker I mere af eller mindre af?

At gå i parterapi handler imidlertid ikke kun om, hvad der sker hos terapeuten, men om jeres relation uden for terapirummet. Der kan være øvelser, konkrete værktøjer og hjemmeopgaver, som man skal bruge tid på sammen, også for at blive mere sammentømret som team og bedre til at løse konflikter derhjemme. Kort sagt: I bliver styrketrænet som par.

Hvor længe skal man så træne for at blive stærk som par? Det afhænger naturligvis af, hvad der fylder i jeres parforhold, og hvor længe det har stået på. Nogle gange kan det være en god idé at gå i parterapi hver for sig. Jeg kan godt finde på at dele et par op, så den ene part for eksempel har brug for at arbejde med noget fra fortiden, som egentlig ikke altid har noget at gøre med parforholdet, men som skaber store problemer.

Det allervigtigste med vellykket parterapi er dog at finde den helt rigtige terapeut, som I begge to føler jer trygge ved. Det handler om kemi, og jeg har selv oplevet både gode og dårlige forløb. Det sidste var ubehageligt, fordi det føltes, som om terapeuten holdt med min partner.

En dygtig parterapeut holder sig neutral og er ikke ude på at placere skyld. Han eller hun er der ikke mere for den ene end den anden, men for jer sammen. I parterapi arbejder vi os hen imod, at I kan vokse sammen og stå stærkere i stormvejr.