Sexologen: Når partneren er afhængig af porno

Kan du svare "ja" eller "tja, måske lidt afhængig'" på spørgsmålet om, hvorvidt du er afhængig af porno, så er du i hvert fald ikke alene om det.

Pornoafhængighed er et udbredt problem - både for den, der har vænnet sig til at dyrke sex foran computeren, og omgivelserne, som i første række er partneren og resten af familien.

Undersøgelser viser, at flere danskere bliver afhængige af porno og sex på nettet, og at dette kan have voldsomme konsekvenser for deres liv, arbejdsliv og parforhold. Denne klumme handler om pornoafhængighed, som også kaldes sexafhængighed.

Man kan blive behandlet for pornoafhængighed. Det er flest mænd, der lider af pornoafhængighed. Derfor er der også mange kvinder, der lider under denne tilstand, fordi deres partner er sexafhængig. Fakta er, at pornoafhængighed er vanedannende og virker på samme måde som stoffer, fordi hjernen belønner kroppen efter orgasme. Det kan sammenlignes med afhængighed af spil, alkohol eller stoffer.

Pornoafhængighed er en tilstand, hvor fantasier og tanker om sex og seksuel aktivitet fylder så meget i ens liv, at det går ud over hverdagen. I forhold til parforhold, børn og relationer generelt, men også jobbet.

Når man er pornoafhængig, er man optaget af at få det næste "fix" og villig til at tilsidesætte mange af dagligdagens forpligtelser. Sex og porno fylder mere og mere, og man mister kontrollen over sine handlinger.

En pornoafhængig masturberer op til flere gange om dagen, ser meget porno på nettet, opsøger diverse sexsider, opsøger pornoklubber, swingerklubber og prostituerede. Personen er ofte i seksuel relation med flere og lever samtidig i fast forhold. Jobbet og parforholdet kommer ofte i fare, fordi man bliver mere ustabil, og den pornoafhængiges fokus er på seksuel aktivitet og porno på nettet, som tager mere og mere tid og fjerner personens fokus, opmærksomhed og interesse.

Det begynder lidt uskyldigt - måske allerede fra puberteten med at se porno på nettet med masturbation. Efter noget tid tager det længere tid til at opnå tilfredsstillelse og dermed længere tidsforbrug, og til sidst overtager det ens hverdag og truer livet omkring.

Kvinder, der lever med en porno- og sexafhængig mand, er med et stykke af vejen. Hun er ofte bekendt med, hvad partneren laver, men det kommer ofte til at påvirke hendes selvtillid og selvværd negativt. Den sexafhængige får ofte problemer med erektion og orgasme uden porno og begynder at foretrække porno frem for at være seksuelt sammen med sin partner. Løgn og hemmeligheder kommer til at præge forholdet sammen med følelserne som skam, skyld, afsky, væmmelse og manglende tilfredsstillelse.

Du kan få hjælp til at slippe ud af pornoafhængighed og igen få kontrol over misbruget. Det kræver, at du er indstillet på forandringer og er motiveret for at arbejde med dig selv.

Du skal begynde med at erkende, at du har en afhængighed, og derefter søge hjælp. Der er flere steder, som tilbyder behandling.

Derefter skal du tage ansvar for dine handlinger. Stop med at lyve og komme med undskyldninger. Forhold dig i stedet til de konsekvenser, misbruget har påført dig og dine, og håndter det.

I behandlingen arbejder man med din forståelse af dig selv, lærer dig nye strategier, og ikke mindst hvordan du kan få ryddet op i de gamle mønstre. Hvis du begynder at være ærlig over for din partner, kan I få hjælp til at genopbygge jeres tillid og relation i parterapi. Det kræver, at I begge er indstillet på forandringer i forholdet, og at I skal igennem den svære samtale, men også at I skal være ærlige og åbne samt lyttende til hinanden.

Som kvinde til en afhængig er du nødt til at tage ansvar for at komme videre og få det godt med din partner igen. Du skal være åben og lyttende, når han forklarer sit misbrug. Du må ikke bebrejde ham, for så trækker han sig tilbage, fordi han ikke ønsker at forsvare sig hele tiden.

Du skal vide, at det ikke er din skyld, at han vælger pornoen frem for dig. Det er udelukkende hans handlinger, som har fået store konsekvenser i jeres relation. Du skal tilbage til at stole på dine instinkter og turde give udtryk for dine behov, ønsker og længsler. Du skal prøve at finde en accept og tilgive ham.

Og hvis ikke det lykkes, så skal I nok gå fra hinanden.