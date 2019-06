Sexologen: Mandens orgasme - den anden port

I min seneste klumme fortalte jeg om mandens orgasme og om, at orgasme og udløsning er to forskellige ting. Udløsningen kan sagtens føles meget dejlig, men festfyrværkeriet er altså orgasmen. På hjerneskanninger kan man ligefrem se, hvordan den oplyser flere hjernecentre på én gang. Klummen denne gang handler om mandens anden orgasme: Prostataorgasme. Prostata kan nås via endetarmen, og ved at stimulere den kan manden opleve anal-orgasme i lighed med kvinden (hos kvinden skyldes anal-orgasme dog ikke prostata, for den kirtel har kvinder ikke).

G-punktet eller P-punktet, som det også kaldes, sidder i anus cirka 10 centimeter oppe og ind mod maven. Punktet kan stimuleres med fingrene eller sexlegetøj og nås lettest med ham liggende på ryggen. Det skal dog lige siges, at det slet, slet ikke er alle mænd, der bryder sig om den form for sex. En årsag er, at anus for mange mænd er noget, der handler om to tabuer: Afføring og homoseksualitet. Prostataorgasme er altså ikke for alle.

Men for dem, der tør og har lyst til at gå på opdagelse i kroppens pikante gemmesteder, er der mulighed for at få deres livs orgasme. Der er lige så mange nerveender her som i klitoris (hvilket er langt flere end i penis' glans). Bagindgangen gemmer altså en af de store hemmeligheder i den mandlige seksualitet, og her kan stimulation føre til større, dybere og længerevarende orgasmer. Fordelen er, at der ikke følger en sædafgang med. Det betyder, at mandens g-punkt også kan give ham multiple orgasmer, noget, man ellers taler om som kvindens seksuelle privilegium.

For begge køn gælder, at analt samleje kræver lidt ekstra omtanke. Anus bliver i modsætning til skeden ikke våd, så for at undgå rifter og modstand er glidecreme og forsigtighed vigtigt. Når det er sagt, kan det være særdeles frækt og lystfuldt at gå til grænsen ved at stimulere en mand til den dybe anal-orgasme. Der er et element af barndommens spirende seksualitet og doktorleg over at tage fokus fra kønsorganerne og bagud. Alene det tabu kan vække dybe lyster i begge. I kan eventuelt begynde med at læse om stillinger, der er egnede til analsex.

Men er analsex virkelig nødvendigt, vil nogen indvende? Naturligvis ikke, er mit svar. Og det er som sagt heller ikke tilladt at overskride hinandens grænser ved at kræve analsex, hvis den ene part ikke har lyst. Husk, det skal være en leg ...