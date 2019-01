Sexologen: Klæber du til din partner, eller flygter du?

Dit såkaldte tilknytningsmønster har stor betydning for dit parforhold og kan føre til både jalousi og en overkritisk holdning til partneren. Den gode nyhed er: Det kan ændres hele livet, og dine relationer er det bedste sted at øve sig på at turde kærligheden.

Hvordan var dine forældre?

Varme, kærlige og omsorgsfulde?

Eller kritiske og ustabile?

Det har stor betydning for dit såkaldte tilknytningsmønster, som igen har stor betydning i parforholdet senere i livet. Du kan være overvejende tryg eller utryg i din tilknytning afhængig af, hvordan du blev mødt som barn af dine omsorgspersoner.

Det trygge barn bliver mødt med mildhed, venlighed, omsorg, respekt, anerkendelse og ubetinget kærlighed. Det utrygge barn bliver mødt med vrede, kritik, krav, uforudsigelighed og ofte ustabile omsorgspersoner, som har svært ved at lytte, stå til rådighed og trøste.

Det utrygge barn lærer, at hans eller hendes behov og følelser ikke er vigtige, og forventer ikke trøst eller omsorg.

Psykologisk set er der fire former for tilknytning: tryg, utryg med afvisende/undvigende mønster, utryg med ambivalent og ængsteligt mønster og utryg med desorganiseret mønster. Jeg vælger at fokusere på de tre første, som er dem, jeg oftest ser i parforhold.

Mennesker med tryg tilknytning har det godt med kærlighed og intimitet. De fungerer godt i parforhold og tager som en selvfølge, at de er værd at elske. Heldigvis falder lidt over halvdelen i denne kategori. De er gode til at stå ved sig selv og kan ærligt kommunikere deres behov og følelser.

Er dit tilknytningsmønster "utryg med undvigende og afvisende adfærd", er der en tendens til at se parforhold som værende en trussel mod din uafhængighed. Du involverer dig sjældent 100 procent i forholdet og prioriterer alenetid og aktiviteter uden kæresten. Det skaber afstand i relationer, og mange singler er overrepræsenterede i denne kategori.

Hos utrygge personer med ængstelig og ambivalent adfærd ses det omvendte: De higer efter intimitet og nærhed og har overdrevet fokus på forholdet og partneren. De kan have tendens til omklamrende adfærd, men er samtidig afvisende, når de så får kontakt. Cirka 20 procent er repræsenteret i denne kategori.

Man kan sige, at jo mere tryg tilknytning, du har haft, jo bedre forudsætninger for relationen i et kærlighedsliv. Derfor er den bedste kombination to trygge tilknytningsmønstre. Den værste er to afvisende, da begge har tendens til at trække sig og ikke involvere sig 100 procent i forholdet.

Kombinationen af en undvigende og en ængstelig vil næsten altid give problemer, fordi parterne vil få det værste frem i hinanden. Jo mere afvisende, den ene bliver, jo mere desperat bliver den anden for at få opmærksomhed og bekræftelse, hvilket skubber den afvisende endnu længere væk.

Heldigvis kan man arbejde med sin tilknytning hele livet. Hvis du for eksempel er afvisende, handler det om at acceptere, at du også har brug for nærhed som alle andre og øve dig i at være i et nært forhold og stadig være uafhængig og klare dig selv. En anden god øvelse er at blive opmærksom på sine egne mønstre.

Hvilke strategier bruger du for at undgå nærhed? Er du kritisk? Leder du efter fejl og mangler hos partner for at skabe afstand? Undgår du fysisk kontakt, og er du fraværende og uopmærksom?

Andre kaster sig ud i affærer og flirter med andre - igen for at skabe afstand. Prøv at blive bevidst om, hvilke strategier du bruger for at undgå nærhed. Øv dig også i at nærme dig din partner.

Hvis du har "ængstelig og ambivalent tilknytning", går vejen til kærlighed og intimitet via at hvile mere i dig selv og have tillid til relationer. Der behøver ikke at være noget galt i jeres forhold, fordi din partner vælger noget andet end dig.

Du skal øve dig i ikke at bekymre dig og føle dig truet i forholdet. Det koster for meget energi for dig og din partner. En ængstelig og ambivalent tilknytning kommer til udtryk ved, at man er besat af bekræftelse og vil være i kontakt hele tiden enten på mails, telefon eller Facebook. Personen kan have tendens til at opsøge sin partner på jobbet eller hos venner og veninder samt holde regnskab med, hvor hurtigt partneren svarer.

Det kan være meget ødelæggende, men igen: Det kan repareres. Trygheden indfinder sig, når man bliver mindre afhængig af sin partner og ikke føler sig konstant truet - og generelt tør slappe af i forholdet.

At skabe tryghed i forholdet er at vise nærhed, kontakt og empati over for hinanden. Den gode nyhed er, at alle kan ændre tilknytning, og at det aldrig er for sent at lave om på det, der ikke fungerer. Det kræver hårdt arbejde, øget bevidsthed og selvindsigt, men heldigvis kan du søge professionel hjælp.

Og intet er så smukt som en person, der "vikler" sig ud af barndommens mønstre og ind i nye, sunde relationer.