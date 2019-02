Sexologen: Jeg savner dig, selvom vi er sammen

I mit samtalerum møder jeg ofte mennesker, som elsker deres partner, men savner noget. Jeg hører ofte om længsel efter mere intimitet, tid sammen, mere sex, større samhørighed, mere kærestetid, mere alene-tid. Alt sammen noget, der var engang.

Det handler om følelsesmæssig nærhed og intimitet, som vi alle sammen har brug for i livet.

Det er nemt at forsvinde ind i arbejde, praktiske opgaver, samvær med børnene samt bruge tid foran tv eller med mobil/tablet og glemme kontakten til hinanden.

De par, som klarer sig godt, har fået skabt ritualer for følelsesmæssig nærhed og intimitet. De husker at spørge til hinanden på daglig basis. De møder hinanden med gensynsglæde, kys og kram i døren. De kigger hinanden i øjnene og husker at kysse og rører hinanden i løbet af ugen. De er gode til at sige søde ting til hinanden og komplimenterer, hvad de lægger mærke til, den anden gør. De taler åbent om deres behov og ønsker og drager på eventyr, hvor de udforsker og udvikler deres samliv og sexliv.

Det kræver hårdt arbejde at vende (u)vanerne til et positivt forhold og genskabe gode sunde ritualer for følelsesmæssig nærhed og intimitet. Det kommer ikke af sig selv.

Men det er vildt at opleve, hvordan øget bevidsthed, fokus, tid, plads kan frigøre potentiale i selv faste forhold. Ofte skal der kun et par stearinlys, lidt musik og to glas vin til at genopbygge den følelsesmæssige nærhed. Og bare der er én i forholdet, der stopper op og begynder at "fylde" kærlighed, intimitet, omsorg og opmærksomhed på relationen, kan det bryde den onde cirkel og åbne for ny følelsesmæssig nærhed og intimitet.

Psykolog Mattias Stølen Due, direktør for Center for Familieudvikling, har engang udtalt, at det bedste råd til par er at pleje den følelsesmæssige nærhed og intimitet. Et robust parforhold kræver, at man har kontinuerlig interesse i at dele ud af sit nærvær. Følelsesmæssigt nærvær og intimitet handler om fysisk at vise, at man har en varm og betydningsfuld forbindelse til hinanden.

Når jeg i min praksis møder par, som har fået for stor afstand til hinanden, arbejder vi med at genskabe kontakten og følelserne for hinanden.

En simpel øvelse er, at parret sidder over for hinanden og begynder med at lukke øjnene. Jeg stiller dem følgende spørgsmål: "Hvordan har jeg det egentligt?" og "Hvad mærker jeg lige nu?" og "Hvad har jeg brug for at sige i dag?" Derefter beder jeg parret om at kigge på hinanden uden at sige noget. Det kan godt være lidt akavet og svært i starten. Jeg hjælper parrene gennem øvelsen.

Efter lidt tid beder jeg den ene af dem om at fortælle, hvordan han eller hun har det lige nu. Det kan være: "Jeg er godt nok nervøs og usikker på, hvad der kommer til at ske", "Jeg savner dig helt vildt" eller "Jeg er vred og såret, men jeg har brug for dig."

Øvelsen hjælper med at mærke sig selv, sætte ord på, hvad der sker, og være ærlig over for partneren. Det virker!

Jeg oplever tit, at parrene impulsivt begynder at kramme, nogle får tårer i øjnene, og andre bliver overrasket over, hvad der sker inden i dem selv og i partneren.

Det er en god start, og de kan gå fra terapien med for eksempel en hjemmeopgave om, at de skal skrive en liste til hinanden om, hvad følelsesmæssig nærhed og intimitet er for dem, og hvordan de gerne vil opleve det i hverdagen. De skal så begge give 10 procent mere i forholdet ud fra listen.

Følelsesmæssig nærhed er limen, der holder parforholdet sammen, som vi skal pleje og vedligeholde.