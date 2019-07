Manglende lyst er et af de største seksuelle problemer i parforhold i dag. Både mænd og kvinder mister lysten - nogle gange kortvarigt, andre gange i lange perioder. Nogle gange kommer den aldrig rigtigt tilbage igen. Til stor sorg, ærgrelse og bekymring desværre. Stress, livskriser, livsbegivenheder, medicin og hormoner er nogle af de ydre faktorer, der kan påvirke lysten.

Jeg har tidligere skrevet om, at overgangsalderen helt naturligt påvirker kvinders lyst. Manglende lyst kan være ganske trist for den, der oplever det, og som måske gerne vil mærke lysten. Lyst kan variere fra dag til dag, uge til uge og kan svinge enormt meget. Men manglende lyst udfordrer parforholdet og skaber afstand, konflikter, frustrationer, irritationer, skuffelse og vrede.

Det er alvor. Manglende lyst er forbundet med stor smerte. Det er ofte en smerte, der hænger sammen med frygten for ikke at være god nok.

Det er vigtigt for mig at sige, og det siger jeg ofte i klinikken, at uanset årsag er der intet galt med dig eller jer. Og lysten kan genfindes, hvis du har lysten til at få lyst.

At sexlysten forsvinder indimellem, er egentlig et sundhedstegn, fordi vores sexlyst, ligesom søvnbehov og appetit og energi, helt generelt og hele tiden svinger. Vi tilpasser os omstændighederne i vores liv. Når du er for "træt" til sex, kan det være et symptom på, at der er noget andet galt, som der skal kigges på.

Desværre giver manglende sexlyst anledning til konflikt og følelsen af ikke at være god nok eller forkert. Det kan påvirke begge parter, fordi den ene kan opleve dårlig samvittighed over ikke at have lyst, mens den anden føler sig afvist og forsømt. Jeg oplever, at mange af de kvinder, som har udfordringer med sexlysten, savner intimiteten, men trækker sig, fordi forventninger til sex fylder og gør dem utrygge, når de ikke har lyst til sex. Og ofte ender kvinderne med at have sex med deres partner, så de kan få fred for en stund. Det er ærgerligt og ikke tilfredsstillende.

Manglende sexlyst er tit ledsaget af ensomhed, mindreværd og afsavn.

Når en mand mærker manglende sexlyst, bliver han meget skamfuld og tvivler på sin egen værdi. Det er ofte forbundet med tabu. Når mænd mister lysten, ses det tydeligt på deres penis, som helst skal være hård, stiv og klar til aktion. Mænd tager mest initiativ til sex, og hvis han gentagne gange bliver afvist, mister han modet. Han får derved dårlig sexselvtillid og stopper med at tage initiativ og undertrykker sin lyst eller får afløb gennem porno og onani.

Så hvad skal I gøre?

Når der skal arbejdes med lyst, skal man gå på opdagelse i, hvad der tænder og dræber ens lyst, og have en dialog om det i forholdet. Man skal tale om, hvad man savner seksuelt, og hvad man ønsker mere af. Derudover skal man gøre sex til noget dejligt, som ikke bare skal overstås.

I skal hjælpe hinanden med at opnå nydelse og skabe rammerne for det sammen. Øv jer i intimitet og nærvær. Bryd rutinerne i soveværelset og afprøv forskelligt legetøj eller stillinger. Dyrk forspillet og brug tiden sammen. Stress og fortravlet hverdag dræber lysten. Og hvis det stadig er svært, søg hjælp.