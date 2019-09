Det er snart 30 år siden, at en af de største bestsellere "Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus" af John Gray kom på markedet. Men den kan stadigvæk noget.

Den forklarer nemlig - selvfølgelig stærkt forenklet - hvorfor det åbenbart er så svært for mænd og kvinder at forstå hinanden. Bogen giver dog også håb i forhold til, at det kan lade sig gøre at nå hinanden i relationer og parforhold.

John Grays bestseller kom i slipstrømmen på rødstrømpetiden og sagde det ret frigørende: At når det gælder følelser og måden at udtrykke dem på, har kvinder ikke altid mere ret end mænd. Mænd og kvinder er bare forskellige, og når en mand for eksempel trækker sig i stedet for at diskutere parforholdsproblemer, er det ikke tegn på, at han er en ligeglad mandchauvinist. Det er bare den måde, han håndterer tingene.

Han er fra Mars. Kvinder er fra kærlighedsplaneten Venus, og de vil hellere tale ting grundigt igennem.

Problemet er klassisk. Jo mere hun presser på, desto mere trækker han sig.

Det mønster ser jeg jævnligt i parterapi, men jeg ser heldigvis også, at de to køn er overraskende ens på mange måder. Det vender jeg tilbage til.

"Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus" skitserer, hvor de to køn er forskellige biologisk, følelsesmæssigt og handlingsmæssigt. Mænd er eksempelvis mere løsningsorienterede, mere optaget af sex og ret stabile i deres stemningsleje.

Kvinders hormonbalance betyder, at vi svinger mere (vi har jo også en månedlig cyklus, vi skal leve med), og så har vi et større omsorgsgen og brug for en høj grad af samhørighed.

Ifølge John Gray svinger kvinders selvfølelse også tit fra "jeg er i orden" til "jeg dur ikke", mens mænd svinger, når det gælder nærhed. De er skiftevis "tæt på" og "på vej ind i hulen".

Forskellighederne er ifølge John Gray udgangspunkt for hele dynamikken. Dem skal vi med andre ord ikke ændre, for så risikerer vi, at den seksuelle tiltrækning og den fremdrift og fascination, der er mellem kønnene, ryger.

Det er blandt andet det, jeg oplever i parterapi, hvor par enten er blevet så ens, at seksualiteten dør, eller de er kommet så langt fra hinanden, at kærligheden holder op.

Nej, forskellene er fine, kunsten er at forstå det modsatte køns måde at udtrykke sig på. I min fortolkning er det en cocktail af lige dele Mars og Venus, der skal til. Det er vigtigt at tale sammen som par, men man skal også kunne stoppe og give masser af plads til nonverbale aktiviteter som sex. Lidt som sangteksten fra den populære romantiske komedie "Nothing Hill" med Hugh Grant og Julia Roberts: "You say it best, when you say nothing at all".

For ja, vi er forskellige, men jo mere vi taler om forskellene, jo mere fylder de også.

En nyere undersøgelse af kønnene viser også, at vi faktisk er mere ens end forskellige, og det kan vi bedre mærke end tale os til.

Listen her viser, at uanset om vi kommer fra Mars eller Venus, er vi en del af det samme solsystem:

Mænd (og kvinder) bliver sårede og føler smerte.

Mænd (og kvinder) er usikre og føler sig indimellem utilstrækkelige.

Mænd (og kvinder) har brug for at blive bekræftet i, at de er okay.

Mænd (og kvinder) bliver ængstelige, når de føler, at partneren trækker sig.

Mænd (og kvinder) er angste for afvisning.

Mænd (og kvinder) bekymrer sig for, om de er seksuelt tiltrækkende og tilfredsstillende for deres partner.

PS. Mænd er også komplicerede.

Med andre ord: Mænd og kvinder er fantastiske på hver deres måde og fortjener at blive respekteret og påskønnet for deres køn. For når det kommer til stykket, vil vi grundlæggende det samme - elske og blive elsket tilbage.