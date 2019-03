Sexologen: Det drypper ...

Inkontinens og sex. Hvad har de to ting med hinanden at gøre?

Ingenting, og så alligevel rigtig meget. Både fordi lysten til sex mindskes, når man går og drypper, og fordi begge dele påvirkes positivt, når man træner sin bækkenbund.

Og nej, det er ikke kun ældre, men i høj grad også yngre kvinder, der efter graviditet og fødsel eller forkert træning med for meget pres på bækkenbunden får inkontinens.

4 ud af 10 danskere oplever inkontinens på et tidspunkt i livet. At have inkontinens kan påvirke ens livskvalitet og forringe det seksuelle liv.

Vi taler ikke om det. Det er meget tabulagt. Og mange går med symptomerne uden at reagere på dem eller søge hjælp. Faktisk kan de gå med symptomerne i årevis.

Der er tre former for inkontinens: Stress-inkontinens, trang-inkontinens og blandings-inkontinens.

Stress-inkontinens er den mest almindelige. Den forekommer ved anstrengelse, host, nys, grine og hikke. Stress-inkontinens kaldes også anstrengelses-inkontinens, fordi urinlækagen kan udløses af aktiviteter og variere alt fra en dråbe til større mængder.

Trang-inkontinens betyder overaktiv blære. Det betyder, at en person med trang-inkontinens kan gå meget ofte på toilettet, fordi personen føler trang til at tisse eller lave stort. Når trangen melder sig, skal det være med det samme.

Inkontinens er forbundet med skyld, skam og nedsat selvværd over ikke at have kontrol over sin krop. En underviser på Sexologisskolen, hvor jeg har studeret, havde en tegning med om inkontinens. En læge spørger: "Vil de høre dagens vits, fru Jensen"? Fru Jensen svarer: "Så pyt da, jeg har ellers lige fået tør ble på."

Det kan lyde sjovt, men det er det ikke. Som inkontinent kan du opleve nattetisseri og forstyrret nattesøvn, som påvirker dit humør, din koncentration og din evne til at fungere i hverdagen. Hos ældre, som skal skynde sig på toilet, sker der ofte skader i form af fald, da det er svært at holde sig. Når trangen melder sig, så skal man!

Årsagerne til inkontinens er blandt andet svækket bækkenbund, fødselsskader, overvægt og sukkersyge. Gå til lægen, hvis du oplever inkontinens. Men det er vigtigt, at du begynder at træne din bækkenbund nu, og de muskler kan heldigvis hurtigt blive stærkere, hvis de trænes dagligt og på den rigtige måde.

Bækkenbundens funktion er at løfte og støtte underlivsorganerne, altså blære, urinrør og livmoder for kvinder. Bækkenbunden fungerer som bundprop og kan modstå trykpåvirkninger i mave og bækken.

Sådan gør du: Du skal i gang med at klemme sammen bagfra, som om du skal holde på en prut. Klem sammen i fem sekunder, slap af i fem sekunder og gør det igen. Og igen og igen.

Der er stor diskussion om, hvorvidt det også er en god træning at forsøge at klippe strålen over, når man tisser. Du kan prøve dig frem. Du skal træne regelmæssigt og flere gange dagligt og på den måde styrke din bækkenbund.

En stærk bækkenbund kan give øget livskvalitet, bedre søvn, bedre humør og dejligere sex. Den kan give øget kropsbevidsthed og øget sansning samt forebygge og behandle inkontinens og andre gener i underlivet.

Glæden ved sex forøges, og du kan få bedre og kraftigere orgasmer, ja, ligefrem blive multiorgastisk.