Sexologen: Alle kvinder kan få orgasmer

Mange kvinder er usikre på fænomenet orgasme.

Hvilken slags er det egentlig, jeg får? Får jeg overhovedet orgasme? Og hvorfor gør jeg ikke?

Som sexolog oplever jeg, at kvinder generelt føler sig pressede. Også til at få flere slags orgasmer, fordi de har hørt, at det kan kvinder åbenbart.

Men en ting er sikker: Orgasmer kommer ikke bare af sig selv (i hvert fald sjældent), og mange kvinder oplever aldrig orgasmer. Men heldigvis kan det læres, for alle kvinder kan få orgasme. Men inden vi når til orgasmen, så er det vigtigt at tale om det kvindelige køn.

Kvindens køn har mange navne. Mis, Fjams, Blomst, Yoni, Fisse, Kusse. Men rigtig mange kvinder kalder "den" ingenting og har heller ikke et forhold til den.

Nogle af de ovenstående navne er negative, vulgære og ofte forbundet med noget skamfuldt og forbudt, men det er faktisk vigtigt, at du har et navn for dit køn. Navnet kan sagtens skifte alt efter, hvilket humør du er i, og hvor liderlig du er. Måske kan du også have a look og kigge på dig selv i et spejl dernede. Prøv at kigge på "den" fra forskellige vinkler og se, hvordan den reagerer? Det kan godt være, at det ikke er kærlighed ved første blik, men prøv alligevel, om du ikke kan se, at den egentlig er meget dejlig.

I hvert fald kan dit køn være adgang til stor nydelse. Og hvad er så en orgasme?

En orgasme er hurtige, ufrivillige muskelsammentrækninger i din bækkenbund, der varer alt fra få sekunder til et halvt minut. Inden du når klimaks, bliver du gradvist mere og mere ophidset. Blodet strømmer ned i kønsorganerne, kønslæberne svulmer op, og skeden bliver mere og mere våd. Din puls og dit blodtryk stiger, og brystvorterne bliver stive og begynder at stritte. Du kan blive rød i ansigtet og varm i hele kroppen, og dine vejrtrækninger bliver hurtigere, og til sidst udløses en orgasme.

De kommende klummer handler om orgasmer, både kvindens og mandens orgasmer. Der findes flere former for orgasmer for begge køn.

Den første for kvindens vedkommende er klitorisorgasmen, som flest kvinder har nemmest ved at få, og som er det, kvinder omtaler som "den lille hurtige". Du kan få en klitorisorgasme på flere måder: Ved at onanere og stimulere klitoris selv, sammen med din partner eller med sexlegetøj.

Ifølge orgasmeekspert Katrine Berling er nøglerne til en klitorisorgasme lyd, bevægelse og vejrtrækning. Dette hjælper kroppen med at åbne sig og gør den modtagelig over for orgasmen.

Bevægelsen er for eksempel små vip med hoften og underlivet og gerne med berøring på bryster og kroppen i øvrigt. Af sexlegetøj og vibrator kan jeg anbefale en bulletvibrator til at stimulere klitoris med eller Layaspot, som er den mest solgte på markedet. Begge vibratorer kan tages med i badet.

Du skal dog være opmærksom på, at du kan overstimulere klitoris, hvis du bruger den for meget, så hold pause en gang imellem og stimuler med fingre og tunge i stedet, som også er dejligt.

Orgasmer vil altid være forskellige og føles forskelligt fra kvinde til kvinde. Hvis det ikke lige lykkes dig at få en klitorisorgasme, så indstil jagten lidt og vær nysgerrig på din krop og få kontakt med dit kvindelige køn.

Det handler om at være til stede, nyde og give slip, før du får orgasmer.