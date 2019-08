Sexolog: Prøv sexsibility

Jeg vil helst formidle alt det positive ved sex: nøgenhed, nærhed, intimitet og en følelse af være 100 procent i live. Det ligger nok til at være sexolog. Men jeg er klar over, at sexlivet langtfra altid føles sådan hjemme i dobbeltsengen. Mange klager over, at de selv eller partneren mangler lyst og fortæller, at de savner intimitet og passion. Det er ofte kvinden, der mister lysten til sex, men når jeg går par på klingen, synes mændene også, at sexlivet kunne være bedre.

Den gode nyhed er, at det kan ændres. Lysten til sex kan sagtens komme igen, og de stærke følelser af nydelse og sanselighed ligger som en ressource i os alle, fordi det er en del af vores sanselighed og følelsesliv som mennesker. Uanset, om vi er mænd eller kvinder, eller om vi er 25 år eller 70 år.

Følelsesmæssigt tilfredsstillende sex kan reelt heale gamle sår og forvandle dårligt selvværd. Jo mere vi mærker kroppen, sanser og nyder og både giver og modtager, jo lykkeligere bliver vi. Og en anden god nyhed er, at du behøver ikke at gå fra din nuværende partner eller finde en partner i morgen, hvis du er single for at få et mere skønt sexliv.

Svaret kan være sexsibility, som er en måde at opfatte sex på som en vej til intimitet, sanselighed og en følelse af kærlighed.

Sexsibility er en sammensætning af de to ord "sex" og "sensibility" (på dansk sex og sanselighed). Det er inspireret af indisk tantra, og ligesom tantra handler det om at dyrke sex med følsomhed, nærhed, tillid, lydhørhed, magt og hengivenhed. Så vi både mærker den rå drift og liderlighed og samtidig kan få plads til os selv og vores dybe, følelsesmæssige sårbarhed. For den har vi også allesammen.

Det er kombinationen af intimitet og sex, mange af os går og savner i vores erotiske liv uden måske at kunne sætte ord på det. Jeg er sikker på, at sexlysten i mange forhold ville vende tilbage, hvis vi i stedet for at jage orgasmer og finde på mere og mere spændende måder at have sex på i stedet gik dybere ned i det følelsesmæssige sammen. Det betyder ikke, at man skal tale en hel masse, måske snarere tværtimod. Men man skal tage sig tid til sex og sanselighed.

Hvornår har du sidst kigget din sexpartner i øjnene fem minutter? Det er så meget mere følsomt og sårbart end bare at gribe ud efter penis eller stimulere klitoris. Især når man har kendt hinanden i mange år. Men glem ikke, at det netop var den nysgerrighed og det at føle sig frem og gå på opdagelse i hinanden, der i sin tid gjorde dig og din partner så ellevilde med hinanden.

Det er den svenske terapeut Lorenzo Bergquist, der har fundet på begrebet sexsibility. Han har de sidste 10 år afholdt en såkaldt Sexsibility Festival i Midtsverige og uddanner coaches i en mere sanselig opfattelse af sex, end vi er vant til. Det handler især om hud-mod-hudøvelser, fokus på friktion, bevægelse og lyd, massage og om at bruge åndedrættet til at slappe af med og til at opnå samhørighed.

Hvis du har lyst til at prøve, så begynd med at kigge efter tantrisk massage på nettet eller lån et par bøger om tantra og taoisme. Mærk efter, om det vækker noget i dig og giver lyst til at prøve at gå nye veje.