Der er mange skilsmisser i Danmark, og ifølge skilsmisserådgivningen er januar sammen med august (efter en frustrerende familieferie) højsæson for brud.

Det er der, hvor flest par går fra hinanden.

Julen er en stresset tid på mange planer. Især kvinder har tårnhøje forventninger til årets "hyggeligste" måned, og der stilles krav fra alle sider om, hvordan vi skal være sammen, og ikke mindst hvem vi skal være sammen med.

Der er en forventning om, at vi skal hygge og være glade, men samtidig skal vi have mange svære puslespil til at gå op. Ikke mindst de familiære. Julen er en tid med dine, mine og vores børn, og hvor der skal laves aftaler med svigerforældre, bedsteforældre og ekser, som alt sammen prikker til de ikke altid ukomplicerede følelser.

Hvis du er utrænet i at sige fra, så hjælp dig selv ved at sige til din partner, svigermor eller en anden: "Det er svært for mig at sige nej til dig, men jeg øver mig lige nu."

Mærk derefter på din krop og lyt til, hvad den fortæller dig.

Du kan også begynde med at træne grænsesætning i det små, for eksempel når nogen springer over i køen i supermarkedet. Mærk, hvad det gør ved dig at sætte en grænse, og mærk tilfredsheden af at tage dig selv alvorligt. Når du har gjort det tilpas mange gange, stiger dit selvværd, og du vil få meget lettere ved at være tro mod dig selv.

Ud over familien er der også hele netværket. Det kræver overskud til at deltage i julefrokoster, banko-arrangementer og gløgghygge - både skole og arbejde holder arrangementer, hvor dine børn og kolleger forventer, at du deltager, og bliver skuffede, hvis du ikke gør.

Derudover er det også en måned, som udfordrer bankkontoen.

Med det store forventningspres ender julen faktisk med at blive en bombe under parforholdet. Så hvad kan du gøre for at nyde julen, sige til og fra og samtidig bevare dit ægteskab?

For det første. Begynd med at skrue ned for ambitionerne. Du behøver ikke at deltage i alt, du bliver inviteret til. Øv dig i at sige nej tak. Og hvis I absolut skal deltage i alle arrangementer, kan det være en god idé at dele jer op som par.

For det andet. Bliv bedre til at sige tingene højt. Noget af det, der ofte går galt, er, at vi ikke får kommunikeret vores ønsker og behov til partneren. For eksempel sige ligeud: "Mine forventninger til jul og december er sådan og sådan, hvad er dine? Kan vi mødes på midten?"

Hvis du holder jul på en måde, der slet ikke er dig, skaber det dårlig stemning. Begynd med at melde klart ud, hvor du selv står, og lyt til din partners ønsker og prøv at indgå kompromis, hvor I begge er blevet lyttet til.

For det tredje. Gør, hvad I kan i år for at forme julen til et fælles projekt i jeres familie. Uddeleger opgaver til alle - også børn og øvrige familiemedlemmer. Det behøver ikke at være dem, der holder julearrangementet, der skal stå for det hele. I får en nemmere og gladere jul, hvis I hjælpes ad, og sparer både penge, tid og energi på det.

Når I er sammen, så vil jeg anbefale, at I slukker mobilen, sætter hyggelig julemusik på, tænder stearinlys og øver jer i nærvær. I min praksis hører jeg næsten dagligt, hvordan mobiltelefonen dræber nærværet i parforholdet.