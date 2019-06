For første gang er der udkommet et værk om Tivoli-haven, hvor de skiftende sæsoner er blevet fulgt gennem flere år

- Vi er en have med forlystelser. Ikke en forlystelsespark med haveanlæg. Og så har alle en holdning til haven. Sådan beskriver chefgartner Tom Knudsen Tivoli, som også bliver kaldt "Carstensens gamle have". I 1843 åbnede den entreprenante Georg Carstensen Tivoli efter at have fået tilladelse af både Kongen og militærguvernøren til at etablere bygninger af sindrige trækonstruktioner og malede lærredsvægge på en del af byens fæstningsanlæg. Tivoli-søen er eksempelvis den gamle voldgrav, og det er her, de gamle kastanjetræer står med lys på lige nu. Haven er en gammel have, hvor rådhusklokkernes tunge timeslag i alle årene har indrammet haven lige midt i København, men der er også brug for fornyelse. I 2006 blev der for første gang udarbejdet en udviklingsplan for haven, hvor chefgartneren og hans team tog fat på som det første at renovere haven omkring veteranbilanlægget. De første år indløb der en del protester over ændringerne, men de seneste år er de forstummet, og i stedet oplever Tom Knudsen en vis forventning om nye oplevelser i den gamle have hos gæsterne, samtidig med at havens sjæl bevares.

Bogen Bogen "Tivoli - en eventyrlig blomstrende have" er lige udkommet på forlaget Turbine.Den indeholder mere end 800 billeder fra Carstensens gamle have midt i København og er på 456 sider. Vejl. udsalgspris er 349,95 kroner.



Fotograf Ann Malmgren og forfatter Marian Haugaard Steffensen har tilbragt mange timer i Tivoli og oplevet sæsonernes og årstidernes skiften de seneste år. Her har de talt med chefgartner Tom Knudsen og hans team på ialt 15 gartnere, der står for haven.

Prunus i blomst over en båd på Tivoli-søen. Foto: Ann Malmgren

Første havebog Nu er der for første gang udkommet en bog om haven. Med 800 billeder fotograferet af Ann Malmgren, som i mere end to og et halvt år har fanget årstidernes og sæsonernes skiften med sit kamera. Skribent er Marian Haugaard Steffensen, som beskriver tankerne bag haven og al dens flora. Haven er kun 8,2 hektar, og der er ikke mulighed for nogen som helst form for udvidelse af haven andet end i højden. Derfor handler det om at tænke kreativt. Og det tiltaler chefgartneren, der blev ansat i 2004 efter at have været gartner med ansvar for nogle af de kongelige slotte. Han holder meget af at overraske gæsterne med dristige sammensætninger inden for farve, form og planter. Inden han går på sommerferie, skal løgplanen for foråret 2020 ligge klar og være bestilt hos de hollandske leverandører. 125.000 løg, hvoraf 80.000 af dem er tulipanløg. - De øvrige er de tidligere løgplanter såsom krokus. De skal lægges i jorden omkring Glassalen og Koncerthuset, hvor vi har gæster om vinteren også. De skal selvfølgelig også have en "grøn" oplevelse, forklarer han.

Glassalen er opført i fantasifuld maurisk stil. De liljeblomstrende tulipaner i etager er mikset på dristig vis af chefgartneren. Foto: Ann Malmgren

En opstammet japansk azalea fotograferet 5. maj 2017 i veteranbilanlægget, som var det første, der blev renoveret i 2006. Foto: Ann Malmgren

Statuen af Tivolis grundlægger Georg Carstensen står ved Nimb-anlægget. Foto: Ann Malmgren

Den japanske haves sommerklæder er blomstrende hortensiaer og ikke mindst pieris, der har fået nye skud efter første klipning. Foto: Ann Malmgren

Man kan faktisk have en hel have i én plantekasse eller to. Foto: Ann Malmgren

For chefgartner Tom Knudsen handler det om at overraske og glæde. Derfor blev der plantet korn imellem blomsterne rundt om Det Store Springvand. Tidligere var beplantningen mere tradtionel med blot en enkelt art eller to af sommerblomster. Foto: Ann Malmgren

Frøstand fra Koreakornel fotograferet 16. september 2018. Foto: Ann Malmgren

I sensommeren er bedene hos Gemyse svulmende og høstklare. Håret solhat giver farve foran den kæmpestore amarant, hvis blade og frø kan spises. Højbedene er lavet i cortenstål, som ruster smukt. Foto: Ann Malmgren

Der er en særlig sort af blomstertobak eller prydtobak, som Tom Knudsen holder af. "Whisper Rose Shade" hedder den og er enårig. Foto: Ann Malmgren

Langs Tivoli-søen vokser forskellige japanske kirsebær, der er et skønt syn i forårstiden. Foto: Ann Malmgren

Kamelia-rosen findes også omkring veteranbilanlægget. Foto: Ann Malmgren

Smøgen fotograferet 3. maj 2018. Foto: Ann Malmgren

Blå sibirisk iris er i Parterrehaven, som ligger ved Glassalen. Træfadene er tegnet af Poul Henningsen og er bittesmå springvand. Foto: Ann Malmgren

Nærbillede af et blad på hjelmbønnen i køkkenhaven ved den italienske familierestaurant Mazzolis fotograferet 25. august 2018. Foto: Ann Malmgren

I bedet omkring Det Store Springvand har chefgartneren valgt en komposition, som slår sig løs i vildskab og mangfoldighed såsom storblomstrende georginer og de små blomster hos kæmpejernurt. På den måde udfordres forventningen om, at alt er pudset og plejet og traditionelt. Foto: Ann Malmgren

De grønne vægge hos Gemyse er chefgartner Tom Knudsens opfindelse, hvor han har etableret haven vertikalt. Foto: Ann Malmgren

Alle bede i Parterrehaven er bygget op i kontrastfarver. Her er det gul solhat og blåviolette indianermynte. Foto: Ann Malmgren

Indgangen til restauranten Gemyse, som åbnede i foråret 2017 som et grønt, økologisk og bæredygtigt univers med drivhus, køkkenhave og restaurant. Påfuglene går frit rundt i hele Tivoli. Foto: Ann Malmgren

På Koncertsalens gelænder ser man noder til Champagnegaloppen komponeret af H.C. Lumbye, der i en menneskealder var dirigent og leder af Koncertsalens orkester. Foto: Ann Malmgren

Hvad du ser, er, hvad du spiser. Og hvad du spiser, er, hvad du ser. Det er konceptet i Gemyse, som åbnede i 2017 som økologisk og bæredygtigt univers med drivhus, køkkenhave og restaurant. Foto: Ann Malmgren

Japansk azalea er krybende, rigtblomsterende rhododendron med meget små løvblade. De giver variation mellem de store rhododendron i haven omkring veteranbilanlægget. Foto: Ann Malmgren

Kæmpe skælhoved hører til i det hvid- og lysegule bed i Parterrehaven. Her er der mørkviolet som kontrast. Alle bede i Parterrehaven er bygget op i kontrastfarver. Foto: Ann Malmgren

Porrernes blomster i højbedene af cortenstål ved Gemyse tiltrækker masser af svirrefluer. Foto: Ann Malmgren

Et af havens smukke kastanjetræer med lys på fotograferet 18. maj 2018. Foto: Ann Malmgren

Halloween er stort i Tivoli, og haven bidrager selv med de vilde farver såsom tempeltræet, hvis blade er blevet gule. I søen flyder store græskar stilfærdigt rundt. Foto: Ann Malmgren