Sådan kommer du i gang: Der findes flere slags bål

Når man laver mad over åben ild, er det ikke, som nogle måske tror, over ilden eller flammerne, man tilbereder maden; det er over gløderne, og de har deres eget liv, fortæller kokken Nicolai Tram, som udgiver en kogebog med bålmad sidst på sommeren.

Det kræver kun tre ting at lave et godt bål: Du skal have noget brænde, og det skal helst være tørt, ellers bliver det meget svært. Du skal bruge varme - altså noget at tænde op med - og så skal du bruge ilt.

- Jeg plejer at tænke på bålet som en opadvendt bue. Først har du en optændingsfase, så er der en fase med de her store flammer, som man kan bruge, når man laver argentisk asado, som er et lam, der er spændt ud og er lænet ind over bålet, så det får strålevarme fra flammerne. Men oftest er det først på bagkanten af de flammer, man begynder at lave mad. Man har de her enormt varme gløder, som kan blive op til 1500 grader, og så går det ellers stødt ned ad bakke, forklarer Nicolai Tram, som barsler med en ny kogebog om mad over åben ild.

Det giver altså god mening at tænke over, hvad det er for noget mad, du vil lave, inden du går i gang. Generelt handler det om at koge madlavningen ned til dens mest simple form, når man skal lave mad over åben ild, mener han:

- Der er en fuldstændig anden tilgang til råvarerne. Det er meget mere enkelt. Det, jeg i virkeligheden synes, er det mest interessante, når man laver mad over åben ild, er, at det går fra at være en proces, jeg styrer som kok, til at være noget - uden at det kommer til at lyde alt for højpandet - som er et samarbejde med bålet.