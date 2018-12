Sådan klarer du julefrokosten uden tømmermænd

En ny type gær og en sundere livsstil har løftet salgstallene for alkoholfri øl med 28 procent på et år. Svaneke Bryghus har seksdoblet produktionen af årets alkoholfri juleøl, og Ørbæk Bryggeri lancerer en alkoholfri tørstslukker med snert af hindbær til foråret.

Også Ørbæk Bryggeri har mærket en stor efterspørgsel til julebordet og kan melde udsolgt fra lageret af den helt nye Christmas Ale, og man skal drikke omkring fem liter af øllen for at få en genstand i blodet - og det magter de færreste vel.

En øl må kaldes alkoholfri, når procenten er under 0,5, og Bryggeriforeningen har noteret en stigning i salget af alkoholfri øl på knap 28 procent i perioden fra november 2017 til oktober i år, når man sammenligner med samme periode året før. Salget har dermed rundet 12 millioner dåser og flasker årligt.

Alkoholfri øl vinder frem på julebordet som ledsager til sild, and og flæskesteg i en grad, så Svaneke Bryghus i år har seksdoblet produktionen af Don't Worry Julebryg.

Tørstslukker

Ifølge salgs- og marketingkoordinator Gurli Kampmann fra Ørbæk Bryggeri er Christmas Ale en tørstslukker brygget direkte til julens klassiske retter, og både Svaneke Bryghus og Ørbæk Bryggeri benytter en særlig gær, som omsætter en meget begrænset mængde sukker til alkohol, og dermed kan brygmestrene undgå de to traditionelle teknikker uddampning og osmose og bevare smagen i øllen.

- Vi vil gerne skabe et godt økologisk alternativ til de traditionelle juleøl. Vores Christmas Ale er brygget som en traditionel brown ale og er en mørk, fyldig alkoholfri øl, og salget er gået over al forventning, siger Gurli Kampmann.

Med Christmas Ale har Ørbæk Bryghus fået appetit på at lave en forårsøl, en såkaldt sour ale med en snert af hindbær, som bliver døbt Low Spring.

Svaneke Bryghus har været med i nogle år og testede den første produktion af alkoholfri øl i 2015, og i dag har det bornholmske bryggeri tre alkoholfrie øl i sortimentet under titlen Don't Worry med tanke på evnen til at holde hovedet klart - en brown ale, en pale ale og endelig årets julebryg, som blev introduceret i fjor.

- Der har været et hul derude, og de alkohol-lette øl fænger bare. 2017 var et testår for os, men nu har Don't Worry Julebryg taget fart til julebordet. Den er kommet ud mellem hænderne hos hr. og fru Hansen, som har manglet en ordentlig øl til maden med en alkoholprocent, hvor man alligevel kan køre hjem, forklarer salgschef Martin Hansen.

- Alkoholfri øl er ikke et fy-ord længere, og i dag er det mere en livsstil at drikke alkoholfri øl, vurderer Martin Hansen.