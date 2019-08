Sådan får du fut i din yakitori

KISS-modellen tager tid

KISS-modellen (keep it simple, stupid) er at sætte fire stykker brænde i pyramide på dit bålfad og tænde op med småkviste og aviser - lad det brænde ned og skovl de varme stykker over i din yakitori. Fordel stykkerne alt efter, hvor du vil have varmen. En stor pincet er også god til det. Processen tager en times tid, men kullene holder ikke længe.