Sådan brygger du den bedste kaffe

Kaffens noter fremelskes under ristningen. Det er dog også vigtigt for smagen, hvordan du tilbereder din kaffe derhjemme. Foto: Katrine Becher Damkjær.

Skal du brygge den perfekte kop kaffe, kræver det tålmodighed og præcision. Vandtemperaturer, mængder, malingsgrader og tid er alle vigtige dele af ligningen.

Filterkaffe håndbrygget

6-7 gram kaffe pr. 100 ml.

Malingsgrad: mellem- til finkværnet.

Vandtemperatur: 92-95 grader - kog vandet og lad det stå et par minutter før det bruges.

Sådan gør du: Skyl først filteret med det varme vand (for at undgå cellulosesmag), og hæld vandet ud. Fyld kaffen i filteret og forfugt kaffen. Hæld derefter resten af vandet i cirkler i midten af filteret og bønnerne - undgå, at vandet løber langs siden på filteret

Stempelkaffe 6 gram kaffe pr. 100 ml. Malingsgrad: Groftkværnet Vandtemperatur: 92-95 grader Trækketid: 4 minutter Sådan gør du: Kom kaffen i kanden og hæld varmt vand over. Fjern det øverste lag skum. Rør rundt i kaffen, når den har trukket og pres stemplet ned.

Espresso 18-19 gram kaffe til en dobbelt espresso. Malingsgrad: finkværnet (må ikke klumpe) Sådan gør du: Stamp kaffen ned i filteret med cirka 15 kilos tryk - endelig ikke for hårdt, da gennemløbstiden ellers bliver for lang. Gennemløbstiden skal være cirka 25 sekunder. Prøv dig frem.