Roskilde Festival samarbejder med spritny højskole

I begyndelsen af året så Roskilde Festival Højskole dagens lys. Højskolen bygger på Roskilde Festivals idealer om frivillighed og samfundsbevidsthed, og eleverne kommer til at spille en aktiv rolle under sommerens festival.

6. januar begyndte det allerførste hold på landets nyeste højskole: Roskilde Festival Højskole i Roskilde.

- Højskolen er sat i verden for at fortolke Roskilde Festival i en skolemæssig kontekst, fortæller forstander Jesper Øland, der har brugt de sidste 10 år på at gøre idéen til virkelighed.

Faktisk har festivalen og højskolekonceptet meget mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro. Mange kender nok Roskilde Festival som en stor, kulturel begivenhed, der hvert år trækker tusindvis af gæster til dyrskuepladsen i Roskilde. Men ifølge forstanderen rummer festivalen meget mere end musik, fest og internationale superstjerner, der gæster Danmark.

- Det er ikke er nået ud til hele Danmarks befolkning endnu, at Roskilde Festival er bygget op af frivillige gennem foreninger, ilsjælearbejde og festivalens egne frivillige, der sørger for at bygge festivalen op. Det er en manifestation af frivillighed, som er i verdensklasse. Et symbol på, hvad Foreningsdanmark kan, forklarer Jesper Øland.

Derudover har festivalen et almennyttigt formål og donerer sit overskud til kulturelle formål og aktiviteter for unge.

- Det er det formål, der gjorde, at Roskilde Festival i sin tid fik øje på højskolen som en alment dannende institution, hvor man ikke har eksamener, men går mere op i det enkelte menneske og menneskets frivillige, engagerede indtog i verden, siger forstanderen.

Derudover er Roskilde Festival et frirum for de mange gæster, der vender tilbage til festivalen sommer efter sommer.

- Det er sted, hvor man kan være sig selv sammen med en masse andre og møde nye venner. Og der har du en fuldstændig parallel til højskolen, der er et frirum til faglig og social udfoldelse. Jeg har arbejdet med det her i 10 år, og i den rejse er jeg blevet klar over, hvor tæt forankret de to institutioner er i deres værdisæt, siger Jesper Øland.