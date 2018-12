I Grønland, Ilulissat, hvor jeg skal til, er der mørkt, koldt, og hvis ikke der er sne, er der is. Jeg har boet nogle år i byen, og det er fantastisk, at man på denne kolde plet med mørke i små tre måneder af året, og hvor vi danskere tror, man kun kan dyrke isblomster på frosne ruder, dyrker haver med både kartofler og ægte blomster.

I morgen tager jeg en uge til Grønland. Jeg skal besøge julemanden, plejer jeg at sige til naboernes børn, der stadig er i en alder, hvor han selvfølgelig er en, man tror på, selv om man inderst inde ved, at det nok ikke er ham, der kommer med gaver.

Bortset fra mos i plænen er mos i haven generelt eftertragtet. Nogle er bange for, at det ødelægger træerne, når de er besat med mos, men det sker ikke. Hverken mos eller lav skader træer.Hvis du vil have meget mos i haven, behøver du ikke vente, til det spreder sig selv. Du kan sagtens dele mos i mindre stykker. En teknik er også at skære mosset over i en centimeters længde og sprede dem jævnt i en potte. Endnu en teknik er at findele mosset i en blender og opslemme det i vand og sprede det ud på pletter, hvor der gerne i forvejen er lidt mos. Spredningen skal foregå i efteråret eller tidligt forår, hvor det er køligt og fugtigt.Pudemos findes typisk på hustage med stråtag, store sten og magre jorde.I offentlige skove må du samle grene, svampe, bær, frugter, kogler og mos i begrænset omfang og til eget forbrug. Det vil sige cirka en bæreposefuld. Du må klippe grene af løvtræer, der er over 10 meter høje. I private skove må du kun samle det, du kan nå fra vej og sti, og du må ikke klippe grene af træer.Mos er fremragende til at lægge mellem rødbeder og rodfrugter, der skal vinteropbevares. Det giver en tilpas luftfugtighed og beskytter mod frost.

Grønne Danmark

Nu behøver man jo ikke tage til Grønland for at få julehygge, julelys og kulde. Tager vi kulden først, blæser det ikke så meget i Ilulissat, som her i Danmark. Selv om temperaturen er meget langt under nul, føles det aldrig så koldt, som det ofte gør i Danmark. Og taler vi om mørke, er der kun mørkt, når man kommer som turist. Bor man der, oplever man lysets og mørkets veksling gennem 365 dage, og gør man facit op, så føles det over et år mørkere i Danmark.

Det skyldes især, at vi har mange flere grå og overskyede dage, end der er i Grønland.

Hvert år i december er mit eget drivhus både et lyshav og en julestue. Vi har en lille brændeovn i drivhuset, og ofte sidder vi en sen eftermiddag, hvor der ude i haven er buldrende mørkt, og nyder kaffen eller gløgg og æbleskiver.

Drivhuset bugner med mos og lav, afklippede grene, der skal bruges til dekorationer, og der er pyntet op med nisser og lys. Det er først og fremmest julemors værksted.

Mens mos, i al fald i græsset, er meget upopulært, kan vi ikke få nok i drivhuset. I slutningen af november tager vi et smut til området omkring Skagen. Her har vi et sommerhus, og her er rigtige nisseskove med masser af mos og masser af lav.

En af de meget sjove lavarter er skæglav. Det gror på træerne og hænger ned, som noget, jeg selv kalder fehår, men det er skæglav.

Skæglav er ret sjældent at finde i de danske skove, men i klitplantagerne omkring den lille by Ålbæk helt mod nord findes det. Tilbagegangen skyldes luftforurening. Skæglav er egernets absolut foretrukne redemateriale, og i flere finske og svenske skove, hvor skæglav også er gået tilbage, eksporterer man faktisk skæglav fra Sibirien, som med helikoptere spredes ud i naturen. Det giver egernet noget at bygge af.