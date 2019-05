For præcis et år siden småpralede jeg af mit selvkørende krydderurtebed, som det i løbet af en sommer var lykkedes at etablere mellem totterne af purløg i den ene ende og rabarberne i den anden. Forholdene synes optimale, hvis man er til læ og tør jord, så krydderurterne kan stå der og føle sig som at bo under varmere himmelstrøg op ad hækken.

Jeg fik endda også fingrene i en robust løvstikke, efter at en god kollega halverede sin og tilbød den anden halvdel. Alt var godt, særdeles godt. Troede jeg.

Den arabiske mynte var her, der og allevegne i det smalle bed, men formåede stort set at holde ukrudtet stangen. Bronzefennikelen fremstod overraskende rank og busket. Den bredbladede persille havde overlevet den milde vinter og havde annekteret en del af lavendelbedet, som flankerer krydderurtebedet. Jeg lod den være og glædede mig over, at jeg nu er selvforsynende med persille.

Af en eller anden grund er der ikke blevet spist så mange madder med purløg dette forår, så jeg opdagede først for nogle uger siden, at purløget er pist væk. De få gange, hvor vi har skullet hente det grønne drys, har jeg taget de stængler, som er dukket op mellem terrassens odense-klinker, som afgrænser bedet på den fjerde side.

Det er mig lige nu en gåde, hvordan to kæmpestore duske purløg bare sådan kan forsvinde eller i hvert fald ikke komme igen, som de har gjort i over 10 år. Tilbage er kun nogle få stængler i skyggen af bronzefennikelen, og det er ikke nær nok. Nu har jeg investeret i en stor potte purløg, som skal i jorden i denne weekend. Så håber jeg, at den bedre kan tåle konkurrencen.