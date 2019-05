Poul Duedahl: - Kultur minder mig om, at vi ikke er alene

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv? - Som kulturhistoriker anvender jeg kulturbegrebet i dets bredeste betydning - om alt det menneskeskabte. Jeg nærstuderer kulturmiljøer, kulturlandskaber og kulturarv i enhver tænkelig form og finder det dybt fascinerende at tænke på, at helt andre og for længst afdøde befolkninger har bevæget sig rundt i præcis de samme gader og stræder, som vi nu slider på og forsyner med nye kulturlag. Kultur minder mig om, at vi ikke er alene. Der var nogen før, og der følger nogen efter. - Hvilken bog eller blad har givet dig en god oplevelse? - Jeg lever af at læse kulturhistoriske bøger, og hver gang lærer jeg noget nyt. Men guderne skal vide, at det ikke er samtlige forfattere, der gør deres værker lige motiverende at kæmpe sig igennem. Skal jeg fremhæve en kulturhistoriker, der skriver på mit eget modersmål, må det blive Hugo Matthiessen. Han var ikke alene en dygtig forsker og en formbevidst stilist, men tillige en sand sprogekvilibrist. - Hvilket album eller koncert vil du gerne høre igen? - Jeg holder af al slags musik, alt efter sindsstemning, men er ikke noget koncertmenneske. Det hænger sammen med, at jeg går med briller og har lidt svært ved at se det, der foregår langt borte. Læg dertil, at lyden som regel er bedre på studieoptagelser. - Hvilken film, tv-serie eller teaterstykke har gjort indtryk? - Virkeligheden overgår stort set altid fantasien. Derfor er det oftest de stilistiske valg, jeg hæfter mig ved. Det stillestående kamera, langsomheden, de simple grå nuancer og fortællingen om en enkelt og ellers usynlig skæbne i den mexicanske filmskaber Alfonso Cuaróns drama "Roma" udgør den seneste filmoplevelse, der virkelig bjergtog mig. - Hvilket kunstværk eller udstilling tænker du tilbage på? - Jeg er draget af simplicitet og tydelighed i form af rene linjer og kraftige, ekspressive farver. Det finder jeg i naivistisk kunst og i værker og udstillinger af Henri Matisse, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Cobra-malerne og et hav af eftersnakkere. Når deres kunstværker er i landet, rejser jeg meget gerne efter dem, uanset hvor de er udstillet. - Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på? - Bygningsdesign. Lige for tiden skriver jeg på en bog om grænser. Tænk, hvilken herkulisk arbejdsindsats det har krævet at indrette langstrakte diger, volde og mure - og veje, der sprænger dem. Den slags monumenter kræver mandetimer i et omfang, som ingen sortklædt og udsultet billedhugger på statens kunststøtte nogensinde får stillet til rådighed, men nok drømmer om. Grænser og veje er stærkt bemærkelsesværdige og dybt fascinerede som studieobjekter. De er brugskunst i storskala. - Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til? - Madkultur er uden sidestykke det kulturelle enkeltfænomen, som min familie og jeg bruger flest ressourcer på og drømmer om at få mere tid til at udforske. Bordet er omdrejningspunktet for vores fællesskab. Det drejer sig ikke kun om hjemmelavet slowfood eller om Michelin-restauranter, selv om den slags er gode til at skabe oplevelser for mere end smagsløgene. Nogle af de bedste, kulinariske fællesoplevelser har vi fået på små, lokale madmarkeder i Brasilien, Peru, Kina og Japan. - Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft? - Skolekoncerter. De er fyldt med små nuttede menneskebørn, der excellerer i at sætte fingrene forkert på guitargrebet og violinstrengen. Tiden snegler sig af sted. Jeg er godt opdraget og klapper selvfølgelig altid længe og begejstret. Især når koncerten nærmer sig afslutningen.