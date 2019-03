Populært på højskoler: Familiekurser smeder generationer sammen

Et af de mest populære sommerkurser på Nørgaards Højskole inviterer familier til kvalitetstid. Her kommer mange bedsteforældre med deres børnebørn. Spørger man den midtjyske højskoles forstander, er grunden til efterspørgslen følelsen af fællesskab, men også at højskolen har taget hånd om den praktiske planlægning.

- Hvis du forestiller dig, at du som bedsteforældre skal arrangere en sommerferie sammen med dine børnebørn, kan det være lidt anstrengende at stå for planlægningen. På en højskole er alt mere eller mindre serveret for en. Bedsteforældre og børn laver både aktiviteter for sig selv og aktiviteter sammen. Hele den sociale konstruktion, der er etableret med, at maden er serveret, at man ikke skal vaske op og ikke tilrettelægge noget, gør det til en indholdsrig og hyggelig måde at holde ferie på sammen, fortæller hun.

To uger henover sommeren summer Nørgaards Højskole af 65 børn og 55 bedsteforældre i hver uge, når højskolens korte kursus Generationer på højskole løber af stablen. Igen i år har højskolen måtte oprette ventelister. Ifølge forstander Karen Friis, skyldes populariteten, at ferieformen er en dejlig måde at tilbringe tid sammen på.

Nørgaards Højskole ligger i Bjerringbro ikke langt fra Aarhus.Højskolen tilbyder linjefag i foto, musik, sangskrivning, elektronisk musik, filmskuespil, dans, kultur, kunst, adventuresport og friluftsliv, men også korte kurser henover sommeren.Det er blandt andet kurser som Slægtsforskning, Jagttegn, Golf for singler og Generationer på højskole.Der er ventelister på kurset Generationer på højskole, der består af to kurser af en uges varighed i uge 28 og 29.Børn skal være minimum fem år og op til 12 år. Der kan maksimalt tilmeldes to børn pr. voksen deltager. Pris pr. barn er 2650 kroner, og det koster 4395 kroner for en voksen deltager.Nørgaards Højskole blev grundlagt i 1955 af Arne og Johanne Nørgaard.Adressen er Vestre Ringvej 9,8850 Bjerringbro.Læs mere på www.nrgaard.dk

Nørgaards Højskole har udbudt forskellige former for familierkurser i 25 år. PR-foto

Insekthoteller

Dagene på kurset er bygget op, så alle mødes til fælles morgensamling med blandt andet sang og fortælling. Herefter kan de voksne om formiddagen kan gå til foredrag, rører sig, synge eller debattere, mens børnene er ude i grupper, der er delt op efter alder, og et hold af børnepassere arrangerer kreative aktiviteter for børnene.

- Det er en succes med familiekurserne, for her kan man få lov at være sammen i mange timer, uden man som voksen skal planlægge alting selv. I stedet kan man bruge tiden til meningsfyldte aktiviteter sammen med sine børnebørn, fortæller forstanderen.

Sidste år bød kurserne blandt andet på aktiviteter som at bygge insekthoteller i et kreativt værksted for at gavne vilkårene for insekter, flora og fauna. I samme ombæring kunne man også få stillet sin lyst til at bygge i træ og male. En anden aktivitet havde mad som omdrejningspunkt og fokus på tilberedning af vegetar-tapas. Hvad aktiviteter handler om i år er en hemmelighed, men fælles for aktiviterne er, at de er mere end bare underholdning.

- Aktiviteterne handler om at lære hinanden at kende. Derfor skal det ikke bare være tivoli-agtige aktiviteter, men også meningsfyldte, mener Karen Friis.

Derfor er rammerne for aktiviteterne, at voksne og børn udfolder sig kreativt sammen og skaber noget med hænderne. Det kan være svært at stille op til hjemme hos én selv, men på højskolen er aktiviteterne tilrettelagt, så de appellerer til alle generationer.

- Det centrale er ikke, at aktiviteterne skal være for børnene. De skal skabe et samvær, hvor børn og voksne i udgangspunktet er lige, forklarer hun.