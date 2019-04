Påske uden pastelfarver: Kongeligt porcelæn blomstrer på ny

Påskeæggene fra Royal Copenhagen bliver vanligt malet med uhyre detaljerigdom, men i år har glasurmalerne i stedet forstørret detaljen.

De lader de smukke, nærmest gennemsigtige, kronblade fra magnoliaer, klematis, tulipaner og vibeæg smyge sig om det hvide, glatte porcelænsæg, som var det en blomsterknop. Og med en enkel top og et snoet silkebånd - begge i gyldne farver - får de traditionsrige påskeæg et helt anderledes ungt, enkelt og næsten grafisk udtryk. Uden på nogen måde at forlade traditionen.

- Det er vigtigt at vise fornyelse, selv om man er et brand fra 1775. Det er vigtigt at følge med tiden, når man arbejder med design. Ellers bliver det uinteressant og forudsigeligt. Det er ikke første gang, at Royal Copenhagen vælger at ændre looket på påskeæggene, men vi følte, at det var på tide, at der skulle ske noget nyt, fortæller Anne Mette Boje, senior designer hos Royal Copenhagen.

Det nye er et anderledes blik på blomstermotivet. Årets påskekollektion kommer i par: Et æg, hvor man zoomer ind på de blå klematis-blade, sammen med et, hvor man ser klematisplantens grene og knopper. Og dekorationerne er som altid flotte i deres udførsel, men også botanisk korrekte. Og netop den florale viden er en af de vigtigste komponenter i arbejdet med påskeæggene, understreger Anne Mette Boje.

Ud over den raffinerede enkelhed er påskekollektionen også fornyet i farvevalget. Royal Copenhagen har forladt påskens pastelfarver og malet æg, vase og bonbonniere i støvede farver, der minder om porcelænsfabrikkens Flora Danica-serie.

- Vi har et skatkammer af en arv, som vi kan hente inspiration fra. Det er en stor styrke at have en lang tradition, for vi har tilsammen stor viden og erfaring, og derfor formår vi at udvikle og forny os, siger Anne Mette Boje og fortsætter:

- De nye dekorationer skulle appellere til en bredere målgruppe end tidligere. Og også gerne endnu flere yngre kunder. Kollektionen hedder også Spring i stedet for Påske, hvilket er helt bevidst i håb om, at produkterne skal kunne bruges hele sæsonen.

Det har givet designerne frihed til at forlade æggeformen og skabe en vase og en bonbonniere i mere interessante streger. Og sådan kan kaprifolie-blomster og storkenæb-grene give forårsfornemmelser og farver i stuerne, indtil blomsterne for alvor springer ud ude i haverne.