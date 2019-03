På Vallekilde Højskole går eleverne på spiludviklerlinjen fra at være spillere til skabere. - Ligesom en forfatter kan skrive en bog, kan vi udvikle et spil, og de kan begge fortælle en historie og formidle følelser, fortæller manden bag spiludviklerlinjen, Thomas Vigild.

Spil - både brætspil og computerspil - er meget mere end bare underholdning og tidsfordriv. I hvert fald hvis man spørger Thomas Vigild, der er underviser på spiludviklerlinjen på Vallekilde Højskole på Vestsjælland. En linje, han selv var med til at starte for otte år siden, da han var spilredaktør på dagbladet Politiken.

- Vi bruger brætspil til at forklare, hvordan folk reagerer. Man skal som spiludvikler manipulere en stemning frem hos dem, der sidder og spiller: Skal den være konkurrencepræget, samarbejdspræget eller hård og kynisk. Man lærer meget om sig selv og sine spillere, og det adfærdspsykologiske i spil tager vi meget alvorligt, fortæller Thomas Vigild.

Hovedkernen i linjen er at rykke eleverne fra at være spillere til at blive spilskabere.

- For mig er spil et medie, der handler om kultur og kommunikation. Ligesom en forfatter kan skrive en bog, kan vi udvikle et spil, og de kan begge fortælle en historie og formidle følelser, fortæller Thomas Vigild.

Eleverne beskæftiger sig både med computerspil, hvor de lærer at programmere og tegne digitalt, samt de mere analoge brætspil og gåderum, såkaldte escape rooms, hvor deltagerne skal løse en række gåder.

Og netop gåderummene synes Thomas Vigild rummer en række uudnyttede muligheder, som højskolen derfor tester.

- Vi designer et rum fyldt med gåder, der for eksempel er hentet fra pensum i matematik eller fysik. Ville det kunne bruges i undervisning og til eksamener? Det er ret interessant at arbejde med den form for læring, siger Thomas Vigild.