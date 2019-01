Troede du, at overgangsalderen automatisk var lig med nul sexlyst, tørre slimhinder og hedeture? Det er den ikke.

Selvfølgelig kan den periode, hvor en kvinde går fra at være fødedygtig til ikke længere at sende et æg til mulig befrugtning i livmoderen og et medfølgende fald i produktionen af østrogen, selvfølgelig være træls. Men det behøver den ikke.

Kvinders - og mænds - sexlyst kan faktisk nærmest eksplodere efter de 50. Af flere årsager.

I det faste parforhold kan det faktum, at der pludselig ikke er risiko for graviditet, og friheden ved at have store børn frigive en masse tid og overskud til at forkæle og kæle ekstra meget med hinanden. Nu står der ikke en masse børn i kø, som har brug for kram og fysisk nærhed, så I har begge hænder fri til hinanden. Til at nusse fødder i sofaen og til at kysse langt farvel på munden, før I skal ud ad døren om morgenen.

En stor fordel ved sex efter menopause er, at man efterhånden kender sig selv og sin krop (og partnerens) så godt, at man ved, hvad der skal til for, at sex føles ekstra dejligt. Der kan også være tid til, at I får lyst og mod til at afprøve nogle nye erotiske afkroge af sammen.

Den gode nyhed er, at menneskets største erogene zone sidder i hjernen - og intet som overraskelser, romantik, kærlighed, hemmeligheder, ekstra opmærksomhed og nærhed kan vække vores lyst til erotik, også efter overgangsalderen.

Hvis den erotiske knap i hjernen står på on, er de lavpraktiske problemer ved overgangsalderen, som blandt andet er dårlig nattesøvn, hedeture og humørsvingninger, til at løse. Selv de stærkt opreklamerede tørre slimhinder kan gøres indbydende og sanselige med en intimolie eller en lækker glidecreme.

Der er med andre ord masser af muligheder for vidunderlig og intens sex efter overgangsalderen, hvis man er klar til at bruge energi på det.

Hvis I er gået i stå, kan en samtalerække hos en sexolog være en god investering. Hvorfor skulle man dog sætte et godt forhold over styr på grund af nedsat sexlyst? Husk nedsat lyst kan opstå af mange årsager. Årsagen er ikke bare overgangsalder, men også sygdom, stress og perioder med fokus på andre livsområder.

Op- og nedture i sexlivet og livet som helhed er en del af at være "rigtigt" voksne sammen. Overgangsalderen kan tage alt fra et år til mange år med nattesved, dårlig søvn og humørsvingninger. Motion og sund kost betyder meget for at regulere både de psykiske og de fysiske symptomer, og en dygtig sexolog kan faktisk også rådgive om kost og sund levevis.

Endelig kan lægen udskrive hormonpiller, som mildner overgangen, hvis man er åben over for det. De moderne hormonbehandlinger og hormonplastre er afstemt kroppen, så man får ikke kæmpedoser, men bare lige det, der skal til.

For de fleste kvinder er overgangsalderen ikke bare en fysisk ting, men også en mental omstilling. Nogle er lykkelige over, at børnene er blevet store nok til selv at komme i skole, og for at slippe for forældreintra og madpakker. Andre kvinder sørger over, at de tager på i vægt, føler sig mindre kvindelige, når lysten mangler, og bliver melankolske over, at tiden med små børn er overstået.

Set fra et sexologisk synspunkt er der naturligvis ikke rigtigt og forkert i forbindelse med overgangsalderen. Kun forskellige livsomstændigheder og forskellige kroppe.

Gudskelov er der hjælp at hente for de kvinder, der har lyst til at sætte seksualiteten fri trods hormonernes "udmarch". Det kan nemlig sagtens lade sig gøre.

Omvendt er der også masser af rimelighed i at sætte det hede sexliv på pause, hvis man ligger badet i sved nat efter nat og kæmper sig gennem sin overgangsalder og til at sige til sin partner: "Det der gider jeg ikke så meget for tiden, men jeg gider godt dig!"

De første symptomer på, at kroppen er ved at forandre sig, kan dukke op længe før, kvinder går i egentlig overgangsalder, hvor ægløsning og menstruation ophører. Halvdelen af alle kvinder oplever en eller flere symptomer: vaginal tørhed, smerter ved samleje, nedsat sexlyst og vanskeligheder ved at få orgasme samt blærebetændelse (på grund af tørre slimhinder).

Men før du afskriver dit sexliv, så husk, at halvdelen ikke har gener, og at der kan gøres meget for at bevare sexlysten, selv om hormonbalancen ændrer sig.