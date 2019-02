Køkkenskriveren plukkede fire oste fra torvet og fire fra den lokale Netto til en dyst på koaguleret mælk. En gedeost, en knøs fra Nordjylland og en unik havarti gav mest smæk for skillingen.

En lige linje af koaguleret mælk løber fra de gamle mesopotamere i Mellemøsten til ostebilen på mit lokale torv. Fra de entreprenante hyrder, som første gang fandt på at hælde frisk mælk på en gedemave for at bevare kalorierne til mindre gode tider, til den kittelklædte ostehandler, som hver lørdag parkerer lastbilen på brostenene, slår klappen op og finder pianostrengen frem for at skære ost til kunderne.

Denne søndag er viet til en test af ostebilen mod den lokale Netto på evnen til at levere lokalt produceret ost.

Både ostebilen og supermarkedet har fine tilbud, hvis man slår automatpiloten fra, glemmer alt om Lillebror og havarti i knaldrød plast og søger ud i køleboksens kroge bevæbnet med nysgerrighed og viljen til at betale mere end 100 kroner for et kilo ost.

Køkkenskriveren gik på jagt efter to gange fire oste, som alle fungerer på morgenbordet eller som snack ud på aftenen.

I ringen står som nævnt ostegrossisten Mathiasen med base i Vejle og otte ostebiler, som med 200 oste i porteføljen på papiret har et godt udgangspunkt for at slå Nettos sort-gule skottehund. Kæden står til gengæld godt i kraft af en tæt og stærk alliance med Løgismose Mejeri med base på Fyn.

De otte oste ligger smagsmæssigt midt på tallerkenen med en afstikker til gedeosten i form af Tebstrups hvide og Knøsen fra Løgismose, som er den mest udfordrende i smag.

Smag er individuelt, og det bliver især understreget i disciplinen ost, men køkkenskriveren udpeger ostebilen som vinder på point: Ostene herfra har mere personlighed, uanset at Knøsen og osten fra Barsø i Lillebælt giver kamp til stregen.

1 Flora Mundo, gedeost fra Tebstrup Gedeosteri ved Knebel på Djursland: Hvid, halvfast skæreost. Blød og lækker med cremet tekstur og en fin syrlighed - glem alt om brægende geder, osten er let og elegant med en fin, mild eftersmag. Købt hos Mathiasen Ost.

2 Halvfast modnet danbo på seks procent fra Jernved Mejeri, lille privatmejeri med fem medarbejdere ved Gredstedbro: Fin og fyldig smag trods de kun seks procent fedt, lækker rund i smagen med fornemmelsen af græs og sommer. Teksturmæssigt giver osten behagelig modstand i munden. Lækker som en opgradering af hverdagsosten på et rundstykke eller til knækbrød. Købt hos Mathiasen Ost.

3 Primeo fra Nørup Mejeri. Fremstillet af mælk fra ni lokale landmænd omkring Nørup nær Vejle Ådal og lavet på både danske og italienske mælkesyrebakterier: Fast ost med stor dybde i smagen, cremet og hænger en smule fast i mundhulen, nøddeagtig i smagen. Vil have godt af modspil fra syltede nødder med knas. Oplagt til tapas. Købt hos Mathiasen Ost.

4 Arla Unika Gammel Knas, moderne havarti på 36 procent fra Nr. Vium Mejeri, modnet uden ilt over 24 måneder. Kan i øvrigt købes via arlaunika.dk: Clouet i denne luksushavarti er krystallerne af protein, som knaser mellem tænderne. En koncentreret ost, fed og cremet i mundfornemmelse med den pikante, knasende kontrast og en eftersmag, som kommer rullende som en mægtig brise fra havet. Superlækker i kombination med en fyldig øl med lidt bitterhed, og en af køkkenskriverens absolutte favoritter. Skorpen kan i øvrigt spises. Købt hos Mathiasen Ost.

5 Økologisk Barsø Havblik 30 procent, produceret af Arla på mælk fra landbruget Bjerggaard på Barsø i Lillebælt, modnet 20 uger: Lækker fast ost med fornemmelsen af græs i smagen, nødde-agtig med en let sødme. Virker mager, men har godt med smag uden at være skarp. Oplagt at tage en bjælke til en kold, fyldig øl eller nogle honningsyltede nødder. Flot! Købt i Netto.

6 Løgismose Mejeri: Knøsen, klassisk, fast ost på 27 procent fremstillet og lagret på gårdmejeri i Vendsyssel: Lækker og næsten hård ost med punch i næven uden at skræmme. Her er sødme, nødder og kant fra lagringen til en lang, lang eftersmag. Flot ost, som skal nydes i små bidder. Købt i Netto.

7 Løgismose Mejeri Lynghede Danbo, mellemlagret, halvfast på 25 procent: Fast ost med god dybde og dyb eftersmag fra lagringen, men ikke den store kompleksitet - lige ud ad landevejen-danbo, som dog har mere kant end Jysk Højland. Købt i Netto.