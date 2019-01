Opskrifter: Mad med mening og magi

Mad, mening og magiske øjeblikke

Forfatter, sundhedsdebattør og foredragsholder Anette Harbech Olesen er aktuel med bogen "Mad, mening og magiske øjeblikke", der er udkommet på Gyldendal. Bogen sætter fokus på sundhed og det gode liv. Opskrifterne her på siderne kommer fra bogen, der udover opskrifter blandt andet indeholder gode råd til at opretholde balance og indre sundhed.Bogen opfordrer til at gøre op med fanatisme, forsagelse og kassetænkning.



- Når det kommer til noget så væsentligt som vores sundhed, handler det også i høj grad om livsglæde, mening, fællesskab, tanker og overbevisninger, siger forfatteren.



Anette Harbech Olesen har gennem de senest 18 år drevet sundhedssitet madforlivet.dk. Hun har udgivet 20 bøger om mad og sundhed og udsender hver måned et nyhedsbrev med nyt om sundhed.