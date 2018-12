Opskrifter: Måltidssalater og plantebøffer fra Claus Dalby

Claus Dalbys bedstemor, som var god til at lave mad, sagde altid, at med piskefløde gik man ikke galt i byen. Hun mente også, at det var nemt at tabe sig - man skulle bare holde op med at spise, før man var mæt. Men Claus Dalby har hverken fulgt fløde- eller vægttab-rådet fra bedstemoren, da han tabte sig 40 kilo. Han besluttede sig for at lave sund mad, som man kan blive mæt af. Og i sin nye kogebog, "Slank", har han samlet opskrifter på salater, supper og plantebaserede bøffer, der mætter. Her deler han tre af opskrifterne.