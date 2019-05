Når man rejser meget for sit arbejde og har en mand i USA, er Henriette Bonde-Hansen ofte væk hjemmefra. Alligevel føler hun ikke, at hun som sådan har valgt noget fra for at leve sit liv på netop denne måde. Og så alligevel?. ? Den dårlige samvittighed er ofte med mig - over ikke at være en stabil søster, moster og faster. Og der har også været situationer engang imellem, blandt andet i forhold til mine forældre, hvor jeg ikke har kunnet være der for dem. Hvor det simpelthen ikke har været muligt for mig at komme hjem, siger Henriette Bonde-Hansen. Foto: Robert Wengler