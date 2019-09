Ann-Katrine Prang Christensen var kun 18 år, da hun og hendes mand, Jacob Ingeman Christensen, købte og totalrenoverede et hus centralt i Langeskov. Hun havde forsvoret, at hun nogensinde skulle flytte derfra, men parret brugte al for meget tid og alle deres sparepenge på at vedligeholde deres hus fra 1942, og så begyndte drømmen om et funktionelt étplanshus at spire. I dag har familien fået alt det, de drømte om, og det endda uden at gå på kompromis med deres budget og ønske om at kunne arbejde på deltid og studere.