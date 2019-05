Ny kogebog: Sommermenu med grønt fra haven

Restaurant Gemyse i Tivoli blev til ud fra en idé om, at Tivolis gæster ville have andet end traditionelt smørrebrød og bøffer på hvide duge. Med Gemyse var det Mette Dahlgaard Jensens ambition at skabe en restaurant, der fungerede som en grøn have og et fristed med et menukort, der afspejlede den afslappede stemning og nærheden til jorden og køkkenhaven. Kort sagt ville hun skabe følelsen af en havefest, hvor man smed skoene og mærkede græsset.

Med kogebogen "Gemyse - havens grønt året rundt" sætter kok Mette Dahlgaard Jensen fokus på det grønne køkken, der er lige så varieret som sæsonernes skiften.

- Jeg har lavet en kogebog om grønne "sager" og årets gang i flora og lidt i fauna, for som vi siger på Gemyse, så er vi inspireret og drevet af grøntsager og planter, men vi er ikke frelste. Så her oplever du også opskrifter, hvor kød og fisk får lov at bestemme som medspiller i et udvalg af de mange grønne retter. De fleste af retterne er oplagte at servere som "family style", skriver Mette Dahlgaard Jensen i bogens introduktion. Her følger fem opskrifter fra bogens sommerkapitel.