Nu falmer ferien

Sommerferien er forbi for de fleste, mens den for andre er godt i gang, efter at de har holdt hjulene i gang hele sommeren. Der er det med ferier, at de falmer lige så stille. Navnlig sommerferien, der har haft tid til at sætte sig i kroppen. Man kan godt kæmpe lidt imod og udsætte processen. Det gør vi mere eller mindre ubevidst en uges tid eller to efter ferien. Her hjælper det varme vejr på vej, for endnu en lun sommeraften i haven eller på en restaurant er svær at takke nej til, fordi det kunne jo være årets sidste. Derfor er det vanskeligt at holde sin sengetid. Både for børn og voksne.

I begyndelsen møder man på arbejde efter ferien med hovedet og hjertet fuldt af sommer. Ens påklædning og vaner afspejler, at man stadig er på ferie rent mentalt. Men en morgen så stikker man ikke mere fødderne i strandsandalerne, selv om de ellers har været faste makkere hele sommeren, hvis man ikke har kunnet gå barfodet rundt. Væk er fornemmelsen af, at man ikke kunne forestille sig at gå i andet end strandsand. Den azurblå olivenskål, som kom med hjem i kufferten efter øhopperiet i det græske øhav, og som har strålet på havebordet og forlænget fornemmelsen af, at lidt oliven, lidt brød og en flaske kølig vin er et kongemåltid, bliver nu stillet ind i skabet, hvor den kan se frem til sin vandring mod det bagerste af skabet de kommende måneder. Hele mañana-tankegangen med, at vi ser på det i morgen eller i overmorgen - mañana betyder i morgen på spansk - kommer under pres og må til sidst droppes. Når renovationsfirmaet sender en besked aftenen før om, at skraldevognen kommer i morgen, så kommer skraldevognen i morgen, og den besked er ikke noget, vi kan se på i morgen eller overmorgen. For så er skraldevognen kørt.