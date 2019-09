Når vi nu alligevel er i gang ...

Der var engang en fugtig fuge ... nej, vi skal begynde lidt før ... der var for otte måneder og 14 dage siden en boligejer, der i stedet for nytårsforsætter bebudede, at i 2019 ville han bare sørge for at få ting gjort. Med det mantra i baghovedet blev der nytårsdag skrevet en lang liste med ting, der havde ventet længe nok på at blive gjort.

For eksempel en fuge rundt om et lille vindue i stuen. Den blev ved med at blive sort, skønt vinduet blev sat i for bare tre år siden. En fugemand blev bestilt til at lave en ny fuge og give et bud på, hvad der kunne være galt.

- Det var da mærkeligt, der kommer fugt ud af muren, skulle vi ikke lige gå op og kigge på taget, inden jeg fuger til, sagde han efter at have befriet vinduesrammen for den ulækre, sorte fugemasse. Og så begyndte det.

For oppe på gavlens lille skråtag lå tagstenene hulter til bulter, så slagregn i årevis - måske i årtier - havde kunnet snige sig ind. Undertaget var smuldret væk, og på vej ned ad stigen bemærkede han, at vandet nok var trængt ned gennem muren, for der var frostsprængninger flere steder.

En tømrer blev bestilt til at give en pris på at ordne de 2-3 kvadratmeter tegltag. 30.000 kroner lød buddet. Jeg var rystet og bad en anden tømrer komme med et bud. Han påpegede, at tagrenden faktisk også skulle skiftes, fordi vandet løb ind i muren, og der skulle nok noget murerarbejde til, så 50.000 kroner var ikke for meget.

Her var det, at fruen og jeg holdt husråd og blev enige om, at med den kvadratmeterpris kunne vi lige så godt få skiftet hele taget på vores halvdel af tvillinghuset. De ældste tagsten var fra 1906, huset var pivende utæt, og vi var aldrig helt trygge i regnvejr.

Der blev indhentet flere tilbud, og prisen nærmede sig 300.000 kroner. Vi spurgte naboerne, om de ville være med, så vi kunne få mængderabat. Jo, det hastede egentlig ikke for dem. Men når nu vi alligevel var i gang ...

Nuvel. Begge kviste viste sig at være rådne og uisolerede, så der skulle bygges en ny kvist. Det ville naboen da også lige have. De gamle mursten blev taget af og afslørede så skæve spær, at et større lægtearbejde gik i gang.

Undervejs viste det sig, at et af spærrene var rådnet halvt igennem og skulle skiftes. Et andet spær havde presset det øverste af muren betænkeligt meget ud, fordi en tidligere ejer engang i 1950'erne ikke havde lagt overligger over en kvist.

Derfor måtte en murer ud og ordne muren, og han arbejdede sig hele vejen rundt på toppen af muren ... og naboens halvmur. Når han nu alligevel var i gang ...

En kran ankom med en tonstung limtræsbjælke, som blev bugseret ind på anden sal, der kom en tagdækker og lagde nyt tagpap på en tilbygning, og nå ja, så skulle alle tagrender og nedløbrør da lige skiftes, så vi kunne få ensartet zink hele huset rundt, og så det matchede de fine nye kviste. Nu vi alligevel var i gang ...

En skillevæg på andensalen måtte brækkes ned, fordi den ellers ville stå midt i den nye kvist. Dermed blev to værelser til et, og jeg kunne måske nok selv have sat gipsvægge op og ordnet gulvet. Men når nu tømrerne alligevel var i gang ...

Elektrikeren og vvs'eren var også lige inde over for at skifte rør, radiator og ledninger, og så måtte vi have fat i mureren igen, fordi gavlmuren (ja, dén mur fra begyndelsen) var så fugtig, at pudsen røg med, da jeg skrabede tapet af. Okay, så blev der pudset en ny mur op, men hov, de der halvgamle veluxvinduer af forskellige model, dem kunne vi da lige få skiftet til nye, energivenlige både hos os og naboen. Når vi nu alligevel var i gang.

En af de sidste byggedage ankom to hulmursisolatører, som naboen havde bestilt til at isolere en kold østmur. Skulle vi ikke lige hulmursisolere hele hytten, nu der alligevel stod et stillads? Jojo, nu de alligevel var i gang ...

750.000 kroner senere stod fugemanden her igen for at afslutte den opgave, jeg havde bestilt ham til en mørk januardag. Han nikkede anerkendende til det fine, røde teglstenstag, hørte tålmodigt på min historie og spurgte, hvordan jeg havde turdet lukke ham ind i huset? Og om han skulle sætte en tyverialarm op omkring det lille vindue.

Jeg må have set lidt uforstående ud, for han trykkede roligt den hvide masse ud, mens han konstaterede:

- Det er jo verdens dyreste fuge.